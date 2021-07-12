Режим Лукашенко прокомментировал перекрытие границы Беларуси с Украиной

Лукашенко заявил, что из Украины в Беларусь поставляют оружие. Фото: ТАСС

В Беларуси прокомментировали заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о закрытии белорусской границы с Украиной.

Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет издание Белта.

По его словам, для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.

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"То, что мы закрываем границы, означает, что с учетом событий последних дней (что показали по телевидению, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее) все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что есть препятствия для бизнеса, туризма или для перемещения обычных граждан", - заявил он.

Макей заявил, что речь идет о "противодействии организованной преступности".

"Но что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - мы будем принимать самые жесткие меры", - добавил он.

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной. По его словам, огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Якобы именно поэтому он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.