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пятница, 16 июля 2021 12:20

Режим Лукашенко продолжает репрессии: масштабные обыски у журналистов

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Режим Лукашенко продолжает репрессии: масштабные обыски у журналистов
Режим Лукашенко продолжает рейд на представителей независимых СМИ. Фото: Reuters

Белорусские силовики пришли с обысками к десяткам журналистов независимых СМИ. Обыски проходят в офисах и в квартирах сотрудников медиа.

Об этом сообщило издание Tut.by.

Силовики наведались к ведущему программы "Каждый из нас" Глебу Лободенко, журналистам "Белсат" Галине Абакунчик, Игорю Илляшову, Павлу Можейко и еще к пятерым сотрудникам. Также пришли к журналистам из Гродно и Гомеля.

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Обыски проходят у журналистов издания "Радыё Свабода". Пришли более 15 "крепких парней", пытались взломать дверь в офис издания. Задержали нескольких человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков.

Европейский Союз может рассмотреть расширенный список санкций против Беларуси за "новую масштабную атаку на независимые голоса в стране".

14 июля в Беларуси режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко проводил обыски в правозащитных, образовательных и политических организациях, благотворительных учреждениях и аналитических центрах. Силовики задержали множество правозащитников и других активистов. Массовые обыски в редакциях негосударственных СМИ и у журналистов состоялись 8 и 9 июля. В стране задержали не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. Большинство из них впоследствии отпустили.

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