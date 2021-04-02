Ревнивый мужчина заподозрил жену в измене и изнасиловал ее любовника

В Израиле 35-летний мужчина заподозрил гражданскую жену в измене с его же другом и решил отомстить.
Он пригласил товарища в гости и потребовал объяснений, пишет местный новостной сайт Mynet.
Вместо разговора мужчина напал на друга с ножом. Он бил приятеля кулаками, сломал ему нос и челюсть. Ревнивец раздел приятеля догола и изнасиловал. Пострадавший пытался отбиться бутылкой пива.
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Соседи услышали крики и вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, а пострадавшего отвезли в больницу.
По словам ревнивого мужчины, он "только защищался от приятеля, который напал на него с бутылкой пива в руке".
Полиция подозревает, что мать арестованного смыла следы крови, чем попыталась скрыть доказательства вины своего сына.
Мужчине собираются предъявить обвинение в причинении телесных повреждений, в незаконном владении ножом, нападении на человека и совершении насильственного акта.
Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина.
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