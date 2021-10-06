Рекордное количество россиян считают парламентские выборы нечестными

24% назвали выборы в Думу нечестными. Фото: Reuters

24% россиян уверены, что прошедшие парламентские выборы были нечестными.

Это максимум с 2007 года, сообщает "Левада-центр".

Количество опрошенных, которые считают голосование однозначно честным, тоже выросла. 21% респондентов считает их скорее нечестными.

14% респондентов считают выборы бесспорно честными. Это на 4% больше, чем после прошлых парламентских выборов. На 9% больше, чем в 2011 году. Тогда недовольные нарушениями вышли на митинги.

32% опрошенных считают прошедшие выборы скорее честными.

В целом итогам выборов не доверяют 45% опрошенных. Так или иначе доверяют 46%. 9% респондентов затруднились с ответом.

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Итогам выборов в основном доверяют избиратели "Единой России". Сторонники КПРФ с итогами голосования не согласны.

Президент Владимир Зеленский внедрил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 лиц - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Соответствующий указ президент издал во вторник, 5 октября.