Рекордное количество цивильных погибли за последние полгода

В последние месяцы боевые действия усилились из-за вывода иностранных войск / Getty Images

Число афганских мирных жителей, убитых или раненых в результате эскалации насилия в Афганистане, выросло до рекордного уровня в первой половине этого года. Такие дание ООН.

В новом отчете говорится, что в 2021 году в Афганистане погибло более 1600 мирных жителей. Это на 47% больше, чем в прошлом году. ООН предупреждает, что количество смертей может возрасти еще больше. Об этом пишет ВВС.

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Силы правительства Афганистана борются с талибами, которые контролируют значительную часть страны. Большинство международных сил выведены после 20-летней миссии. Число жертв в мае и июне выросло до самого высокого уровня за этот период с тех пор, как ООН начала регистрировать дание по стране в 2009-м.

Согласно отчету ООН, талибы несут ответственность за 64% жертв среди гражданского населения. Проправительственные силы - 25%, и 11% погибли в перекрестном огне. Из пострадавших, 32% составили дети. Мирные переговоры между двумя сторонами продвигаются медленно.

Вторжение в Афганистан в 2001 году под руководством США привело к отстранению талибов от власти. В этом году президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны к сентябрю.

В субботу высокопоставленный командующий США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские силы будут продолжать наносить авиаудары в поддержку афганских войск. Он сказал, что победа талибов не неизбежна. Однако генерал Маккензи не сказал, продолжатся ли удары после завершения военной миссии США 31 августа.

На прошлой неделе силы США нанесли воздушные удары по талибам, которые продвигались к городу Кандагар. В субботу афганские власти ввели ночной комендантский час на протяжении месяца на большей части территории страны, чтобы попытаться остановить вторжение талибов в города.

США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Параллельно талибы захватывают страну, вытесняя правительственные силы. Самая длинная и самая дорогая для Америки война завершается. Согласно данным талибов, они захватили 85% страны. Кабул говорит о трети территории. Афганские военные, которые так долго сдерживали талибов в горах, бегут.