Афганистан после выхода США возвращается в Средневековье

США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Джо Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Раньше запланированного срока – 11 сентября, 20-й годовщину терактов. Параллельно террористы из "Талибана" захватывают страну, вытесняя правительственные силы. Самая длинная и самая дорогая для Америки война завершается. Согласно данным талибов, они захватили 85% страны. Кабул говорит о трети территории. Афганские военные, которые так долго сдерживали боевиков в горах, бегут.

Американцы уходят, опять приходят талибы

Как пишет ВВС, за время войны погибли 3586 солдат США и союзников по НАТО, 76 тыс. афганских военных и полицейских, 78 тыс. цивильных афганцев. И более 84 тыс. талибов и других террористов.

Потери в войне в Афганистане / ВВС

В июньском докладе ООН говорилось, что "Талибан" контролирует 50-70% Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров. ВВС исследовала и выяснила, что талибы контролируют треть территории страны, и быстро захватывают новые поселения.

Красным – районы, которые контролируют талибы, синим – правительство, оранжевым – идут бои / ВВС

Талибы правили Афганистаном пять лет – с 1996-го по 2001-й. Они ввергли страну в Средневековья – ввели суровые законы шариата в своем их понимании, казнили и отрубали части тел, запретили все западное, включая малейшее достижения цивилизации, женщинам запрещали учиться, работать и выходить из дома без сопровождения брата или мужа, что ставило многих на грань голода, так как в стране было много вдов.

Падение режима талибов в 2001-м привело к значительному прогрессу. Еще в 1999-м в начальную школу не ходила ни одна девочка и только 9000 мальчиков. К 2003-му школу посещали 2,4 млн девочек. Сейчас - 3,5 млн, а около трети студентов государственных и частных университетов - женщины.

По данным Unicef, более 3,7 млн афганский детей все еще не посещают школу, и 60% из них – девочки. В основном из-за боевых действий и отсутствия учебных заведений и учителей-женщин.

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"Талибан" заявляет, что больше не выступает против образования девочек, но, по данным правозащитников, в контролируемых талибами районах фактически запрещено девочкам посещать школу, и ситуация близка к той, что была до прихода американцев.

Сейчас афганки участвуют в общественной жизни, занимаются политикой и бизнесом. К 2019-му более 1000 женщин страны открыли бизнес. Конституция, принятая после прихода американцев, также требует, чтобы женщины занимали хотя бы 27% мест в нижней палате парламента. Сейчас там 69 женщин из 249 мест.

Доступ к мобильным телефонам и интернету растет. Более 8,6 млн человек, 22% населения, имеют доступ к интернету го, и миллионы афганцев пользуются соцсетями. Использование мобильных также растет - 68% афганцев владеют мобильными телефоны.

В Афганистане 39 млн населения. 22% имеют доступ к интернету. 69% имеют мобильные телефоны. 4,4 млн сидят в соцсетях / ВВС

В столице, где традиционные глиняные дома выстилали склоны холмов, за 20 лет выросли группы высотных жилых зданий. В Кабуле произошла быстрая урбанизация после падения "Талибана" - в город ехали люди из сел, где продолжались бои. Также афганцы вернулись домой люди из Пакистана и Ирана, бежавшие от "Талибана" в 1990-х.

Все эти достижения могут пойти вспять, если талибы вновь завоюют страну.

Самая дорогая для Америки война

Война началась после терактов 11 сентября 2001-го. Талибы отказались выдать лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и других, причастных к нападению на Америку, которые прятались на афганской территории, и Вашингтон начал операцию. Это был единственный случай, когда НАТО использовало "Статью пять" и вступило наряду из США в войну.

Согласно экспертным оценкам проекту Costs of War, Вашингтон потратил на войну около $2,26 трлн. Это примерно номинальный ВВП Украины за 2001-2020 годы – $2,35 трлн.

Согласно экспертным оценкам проекту Costs of War, Вашингтон потратил на войну около $2,26 трлн. Это примерно номинальный ВВП Украины за 2001-2020 годы – $2,35 трлн

В отчете Пентагона за 2020 год указывается, что расходы на ведение войны были $815,7 млрд. Это обеспечение топливом, обмундированием, продовольствием, оружием и боеприпасами американских солдат. Остальные расходы - кредитные займы Америки на войну - $530 млрд, медицинская помощь ветеранам - $296 млрд, восстановление афганского государства - $143 млрд.

Деньги, которые направили на строительство афганской инфраструктуры - дорог, плотин, мостов, больниц, школ, талибы часто скоро взрывали. Отдельно стоит упомянуть о $9 млрд, выделенных США на борьбу с продажей и распространением героина. Согласно статистике, экспорт опия из этой страны достиг рекордных показателей.

Как пишет ВВС, Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире. По данным ООН, выращивание мака в стране значительно увеличилось за 20 лет, и только 12 из 34 провинций остаются свободными от выращивания мака. Это несмотря на целевые программы искоренения посевов и стимулы для фермеров к переходу на такие культуры, как гранат или шафран.

Количество гектаров опиумного мака в Афганистане в разные годы / ВВС

Хотя талибы ввели краткосрочный запрет на выращивание мака в 2001-м, с тех пор он стал источником многомиллионного дохода для них и других террористов. Фермеры, выращивающие мак, часто вынуждены платить боевикам "налоги" со своих доходов. Политическая нестабильность, незащищенность и слишком мало возможностей для трудоустройства считаются основными факторами роста производства мака.

Проблемы и перспективы для россиян, турков и китайцев

Как пишет LB, талибы уже вышли к границам с Ираном и Таджикистаном. На иранской границе они захватили крупнейший КПП, у таджикской повесили свой флаг. Сейчас сотни афганских военных и их семьи бегут от них в Таджикистан. Параллельно на границе с Туркменистаном происходят столкновения с талибами. Ашхабад послал дополнительные войска и боевую технику.

После продвижения к границам государств Средней Азии талибы приехали на переговоры в Москву. Там российская сторона просила боевиков дать гарантии ненападения на бывшие советские азиатские республики - членов ОДКБ. Более того, Путин уже пообещал властям Таджикистана, где расположена крупнейшая российская база, военную поддержку в случае атаки талибов.

Но, вероятно, талибы не остановятся на Афганистане, и со временем пойдут в Туркменистан, несмотря на пустынность территории, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

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Войдя в Афганистан в 2001-м, США помогли россиянам избежать прямого столкновения с талибами, которые уже тогда намеревались пойти в бившие страны СРСР Средней Азии. Сейчас Москва просит, чтобы талибы дали гарантии. В случае нападений эти страны могут попросить россиян ввести войска. Это будет означать, с одной стороны, увеличение влияния Кремля в регионе. С другой, его вмешательство в еще один конфликт.

Второй момент. Узбеки, туркмены, киргизы, казахи - тюркские народы, как и Турция. Это дает Анкаре возможность воплотить мечты о идеи создания большого тюркского государства в Средней Азии. Путин мечтает о воссоздании Российской империи. Здесь в перспективе может быть прямой конфликт.

Узбеки, туркмены, киргизы, казахи - тюркские народы, как и Турция. Это дает Анкаре возможность воплотить мечты о идеи создания большого тюркского государства в Средней Азии. Путин мечтает о воссоздании Российской империи. Здесь в перспективе может быть прямой конфликт

В начале июля Анкара уже заявила властям Киргизии и Таджикистана, что защитит их от афганских радикалов. Также в июне президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что может сохранить военный контингент в Афганистане, если США согласятся предоставить соответствующую финансовую поддержку. Так Россия и Турция, как это было в Сирии, могут вступить в борьбу за контроль над регионом, что означает новые кровавые конфликты.

Китай - еще одна страна, которую беспокоит усиление талибов. Пекин пробует выступать посредником между Кабулом и "Талибаном". Кроме того, он от начала был против вывода войск НАТО. Дестабилизация создает риски для КНР. Пекин интересует безопасность своих границ. До ухода американцев Китай выделял деньги властям в Кабуле, финансируя создание горной бригады для патрулирования Ваханского коридора - узкой полоски земли, соединяющая два государства. Также китайцы хотели создать там военный тренировочный лагерь.

Китаю нужно наладить отношения с талибами. "Талибан" и "Аль-Каида" поддерживает террористов с "Исламского движения Восточного Туркестана". Те действуют в пограничном китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там проживают угнетаемые Пекином уйгуры – еще один тюркский народ, мусульмане-сунниты. Они хотят создать шариатское государства, и чтобы китайцы приняли ислам. Армия Китая недавно провела военные учения в районе.

Больше об истории Афганистана, которая привела к нынешней войне, об афгано-советском конфликте, об том, кто такие талибы, откуда взялись, и как при них жилось читайте в другом материале на Gazeta.ua