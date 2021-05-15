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воскресенье, 23 мая 2021 07:35

Рейнджеры расстреляли из засады самую романтическую пару преступников

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Рейнджеры расстреляли из засады самую романтическую пару преступников
Преступники Клайд Бэрроу и Бонни Паркер / Getty Images

23 мая 1934-го у хутора Сейлз, США, рейнджеры из засады расстреляли автомобиль, в котором ехали 24-летняя Бонни Паркер и 25-летний Клайд Бэрроу. Это положило конец деятельности самой романтизированной пары убийц и грабителей.

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу были родом из штата Техас. Познакомились в 1930-м в Далласе в доме общей знакомой. Как говорила Бонни, сразу влюбились друг в друга. К тому времени 21-летнего Клайда уже несколько раз арестовывали за мелкие кражи и угоны авто, а на год младшая Бонни работала официанткой в ​​кафе. Рано потеряв отца, она с матерью, братом и сестрой переехала в дом деда возле Далласа. Несмотря на крайнюю бедность, Бонни хорошо училась в школе, была поэтической и романтической. Влюбившись в 15 лет, бросила учебу и вышла замуж. Но брак оказался неудачным, муж не имел постоянной работы, перебиваясь заработками, и Бонни пришлось самой зарабатывать.

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Зато Клайд, выходец из многодетной фермерской семьи, с подросткового возраста имел проблемы с законом. В 1930-м был осужден за несколько краж. Тюрьма сильно на него повлияла. Находясь за решеткой, убил другого заключенного, который не раз его сексуально домогался. Это превратило Клайда в озлобленного и жестокого человека.

После освобождения из тюрьмы в 1932-м Бонни сразу же присоединилась к его банде, грабила заправки и магазины. Уже через 2 месяца их схватили по подозрению в ограблении, однако освободили за недостаточностью улик. В тюрьме Бонни начала писать стихи, благодаря которым сегодня известна ее романтическая история. Выйдя на свободу, Клайд стал еще более агрессивным - убивал при малейшем подозрении на опасность, грабил провинциальные магазины, банки и заправки. За 2 года его банда совершила более сотни грабежей и убила по меньшей мере 13 человек, включая 9-х полицейских.

Спасаясь от преследований, банда спряталась в городке Джоплин. Из-за шумный жизни в глуши, и машины с регистрацией другого штата вызвали подозрение соседей. 13 апреля 1933-го местная полиция безрезультатно попыталась арестовать их. В доме, где жили, обнаружили сотни фото, на которых Бонни и Клайд театрально позируют на фоне машин с оружием в руках. Часть снимков попала в прессу и, благодаря привлекательности Бонни превратила бандита Клайда в романтического героя, а их обоих в известную на всю страну влюбленную бешеную пару.

Оба попали в засаду 23 мая 1934-го на сельской дороге возле городка Сейлз, где их авто расстреляли рейнджеры. Из 167 шаров 17 попали в Клайда и 26 в Бонни. В машине нашли большой арсенал оружия, несколько тысяч патронов и 15 номерных знаков разных штатов. У авто с погибшими быстро собралось много зевак, которые пытались хоть что-то взять с места происшествия в качестве сувенира. Рейнджеры не справилась с толпой и люди срезали окровавленные пряди волос Бонне, порезали ее платье, пытались отрезать палец и ухо Клайда, отламывали куски авто.

Вопреки желанию Бонни, ее и Клайда похоронили порознь 25 и 26 мая на разных кладбищах в Далласе. Семья Паркер была против того, чтобы их хоронили вместе. На похоронах более 20 тыс. человек.

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Дата
23
мая

Рейнджеры расстреляли из засады самую романтическую пару преступников

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