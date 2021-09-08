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Ребенок-гений имеет IQ выше, чем в Эйнштейна или Хокинга

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Ребенок-гений имеет IQ выше, чем в Эйнштейна или Хокинга
10-летняя Адхара Перес Санчес - ребенок-гений с IQ 162 балла / instagram.com/adhara_perez11

У 10-летней Адхары Перес Санчес IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна или Стивена Хокинга.

Гениальная девочка из Мексики набрала 162 балла в тесте IQ, что на два балла выше, чем у Эйнштейна или Хокинга. Об этом пишет Daily Star.

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Адхара хочет стать космонавтом и колонизировать Марс. С трех лет она научилась читать, начала собирать пазлы из 100 элементов и изучать алгебру. Она уже получила две степени в родной Мексике - в областях системного и промышленного инжиниринга.

В родном Сан-Диего в школе над Адхарой издевались сверстники, которые называли ее "чудачкой". Маленькая девочка любила проводить время, изучая дома таблицу Менделеева. Поэтому ее мама решила обратиться за помощью к другому учебному плану после того, как ребенок сказал, что больше не хочет ходить в школу. Затем она получила 162 балла в тесте на уровень IQ.

После этого она быстро прошла через школьную систему и закончила среднюю школу в восемь лет. Она также представляла университет Universidad CNCI в Монтеррее, рассказывая о черных дырах на мероприятии, организованном Институтом искусства и культуры Тихуаны. Адхара хочет поступить в Университет Аризоны, США, где надеется получить признание НАСА за программу исследования космоса.

Девочка не единственный ребенок-гений, у которого IQ выше, чем у Хокинга или Эйнштейна. В 2019 году британка 10-летняя Фрейя Манготра также набрала 162 балла в тесте IQ.

Дети с генетическими болезнями рождаются в здоровых семьях. Все из-за скрытых мутаций в генах родителей. Если в пределах одного гена оба имеют нарушения, существует 25% риска родить больного младенца. Предусмотреть это можно благодаря дородовой диагностике. Также тестируют женщин и на ранних сроках беременности. Об этом Gazeta.ua рассказал генетик Дмитрий Микитенко.

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