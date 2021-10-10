Разработали трекер для защиты женщин, которые сами возвращаются домой

Сейчас сервис нуждается в тестировании и финансировании. Фото: pixabay.com

В Великобритании телефонная служба BT разработала трекер для защиты женщин, которые вечером возвращаются домой без сопровождения.

Услугу Walk Me Home ввели после двух недавних убийств, пишет BBC. Ее можно использовать также во время поездки в такси.

"Пользователи услуги могут ввести в трекер свой домашний адрес. Перед прогулкой человек запускает услугу - звонит или отправляет текстовое сообщение. Это позволяет трекеру начать GPS-отслеживания. Рассчитав примерное время на дорогу, приложение сделает звонок, когда пользователь уже должен быть в конечной точке. Если ответа нет, то трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию", - говорится в сообщении.

Приложение разработали после двух резонансных смертей в Лондоне, сейчас оно нуждается в тестировании и финансировании. В марте в течение недели убили 28-летнюю учительницу Сабину Несс и 33-летнюю Сару Эверарди, которые самостоятельно возвращались домой. После этого Британии прошла волна протестов против недостаточно успешных попыток властей обеспечить безопасность женщинам.

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Компания Honda создала миниатюрного робота для мониторинга слепых зон на дороге во время движения пешехода. Это устройство пригодится для детей, которые самостоятельно ходят в школу и для пожилых людей. Робот-путешественник прост в использовании. По размеру он не больше ладони взрослого человека. Его можно закрепить на одежду или на пояс портфеля.