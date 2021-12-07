Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму

Чиновник разбивает "к счастью" кокос о дорогу / India Ahead Hindi

Депутат индийского штата Уттар-Прадеш Cучи Чаудхари в честь открытия новой дороги в городе Биджнор разбила кокос об асфальт.

От удара дорожное покрытие покрылось трещинами и образовалась ямка, пишет Indiatimes News.

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Видео с хрупким асфальтом обнародовали на YouTube-канале индийского медиа India Ahead Hindi. На записи муж чиновницы бьет по новому покрытию лопатой, из-за чего оно крошится на мелкие куски. Чиновница обвинила подрядчика в мошенничестве и хищении государственных денег, а местная полиция начала расследование.

В тот день чиновнице и ее коллегам показывали 700 м нового пути, как образец будущего покрытия. В Индии кокосы разбивают не только о дороги. В поселке Тамил Наду каждый год проходит традиционный ритуал разбивания кокоса о голову. Верующие индийцы полагают, что таким образом притягивают счастье в свою жизнь. Традицию поддерживают даже маленькие дети.

Состоятельный индийский учитель построил копию Тадж-Махала своей жене и говорит, что их новый дом является "символом его любви" к ней, как и оригинал.