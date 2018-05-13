Разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Испании произошла авиакатастрофа. Фото: El Pais

В Испании разбился легкомоторный самолет. Погибло 3 человека.

Они летели из города Кашкайш в Португалии в аэропорт Реус в Таррагоне, сообщает El Pais.

Авария произошла между городами Винебре и Флиш на востоке страны.

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Причиной катастрофы по предварительным данным могла стать плохая погода и низкая видимость.

На месте падения возник пожар на площади 150 кв. м. Спасателям удалось быстро погасить огонь.

В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, которая летела к жениху на свадьбу. Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.