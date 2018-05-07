Вертолет с невестой упал на землю незадолго до посадки

В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, летевшей к жениху на свадьбу.
Вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, сообщает Globo.
В вертолете были невеста, пилот, фотограф и ребенок.
Несмотря на инцидент, свадьба продолжилась.
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На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Погибли все, кто был на борту самолета, и еще пять человек, которые были в доме. Трое погибших - дети 17,10 и 7 лет. Во время происшествия они обедали.
Дом, на который упал самолет, загорелся.
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