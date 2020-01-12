Раскроет тайны Вселенной: заработал самый большой в мире радиотелескоп

Стоимость телескопа составляет $ 170 млн. Фото: xinhuanet.com

В Китае ввели в эксплуатацию самый большой и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST стоимостью $170 млн.

Периметр телескопа составляет 1,6 километра, а его площадь равна площади 30 футбольных полей. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Аппарат расположен в юго-западной провинции Гуйчжоу в естественной округлой карстовой впадине.

Радиотелескоп FAST сейчас крупнейший в мире. Как отмечается, его будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с развитием и эволюцией Вселенной". Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря FAST в ближайшие несколько лет будет осуществлено ряд крупных научных открытий.

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Ученые из Оксфордского университета обнаружили вероятный ответ на один из важнейших вопросов современной физики. Они объединяют темную материю и темную энергию в один феномен: по их словам, это жидкость, обладающая "отрицательной массой".