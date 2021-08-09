Раскаяние кастрированных педофилов показывают по телевидению

Химическая кастрация проводится с помощью регулярных инъекций и будет продолжаться даже после отбытия длительного тюремного заключения. Медсестра в колонии строгого режима вводит заключенному укол для химической кастрации / east2west news

Осужденных педофилов, которых заставили пройти химическую кастрацию в Казахстане, показали по телевидению. Они просят прощения, когда описывают свою боль и страдания.

Казахстан принял новые жесткие законы против всех, признанных виновными в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Химическая кастрация проводится с помощью регулярных инъекций и будет продолжаться даже после отбытия осужденным длительного тюремного заключения.

Один детский насильник описал кастрацию как, то, что "так сильно болит" после первой инъекции, что он "не пожелал бы такого злейшему врагу". В ходе кампании в СМИ, проводимой властями по предупреждению педофилии, один педофил умолял их прекратить химическую кастрацию.

Казахстан утверждает, что жесткий подход привел к 15% сокращению нападений на детей, хотя статистика преступлений педофилов выросла. Возможно, из-за более высокого уровня отчетности.

Политика борьбы с педофилией в Казахстане включает публикацию фотографий, имен и адресов всех сексуальных насильников после их освобождения из тюрьмы. В прошлом году карта показала местонахождение 234 "потенциально опасных педофилов" после их освобождения.

Но законы о кастрации применяются только к осужденным после того, как они вступили в силу. Заместитель начальника исправительной колонии сказал, что у него в тюрьме более 100 педофилов, но только трое кастрированы. Около 30 должны были быть освобождены в этом году, но, поскольку их преступления были совершены ранее, их не кастрируют.

В Великобритании отчим изнасиловал и убил 17-летнюю падчерицу. Она называла его отцом до трагедии. Педофила и убийцу покрывала мать девушки.