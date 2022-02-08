Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию

В городе Сент-Олбанс из-за финансовых трудностей закрылся старейший паб Великобритании Ye Olde Fighting Cocks.
Заведение работало с 793 года, но не сумело пережить Covid-ограничения из-за пандемии, сообщает CNN.
"Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для индустрии и одержали победу над теми, кто изо всех сил старался обеспечить, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать работу в будущем", - заявил руководитель заведения Кристо Тофалли.
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Последствия пандемии стали "разрушительными". Паб пытался выполнить свои финансовые обязательства, но не сумел.
Здание Ye Olde Fighting Cocks возвели в XI в. и изначально использовали как голубятню. Паб назвали в честь петушиных боев, которые проводили здесь в конце XIV и начале XX вв.
Британская индустрия пабов испытывала трудности еще до пандемии, поскольку люди отказывались от выпивки в пабах в пользу баров и ресторанов. В период с 2008-2018 годы закрылись более 11 тыс. пабов — их количество сократилось почти на четверть.
В Великобритании десятки посетителей самого высокого по расположению паба в Англии трое суток провели закрытыми в заведении из-за непогоды. Одному из гостей срочно понадобилась медицинская помощь. Горным спасателям пришлось преодолевать снег, чтобы ее предоставить.
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