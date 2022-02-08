Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 414
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 918
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2187
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1053
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3510
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 540
Фото
Все фото
17
17
5
6
8
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
Видео
Все видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 972
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1827
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1080
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 801
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
среда, 09 февраля 2022 04:37

Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию

  Комментировать
Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию
Паб пытался выполнить свои финансовые обязательства, но не смог. Фото: facebook.com/YeOldeFightingCocks

В городе Сент-Олбанс из-за финансовых трудностей закрылся старейший паб Великобритании Ye Olde Fighting Cocks.

Заведение работало с 793 года, но не сумело пережить Covid-ограничения из-за пандемии, сообщает CNN.

"Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для индустрии и одержали победу над теми, кто изо всех сил старался обеспечить, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать работу в будущем", - заявил руководитель заведения Кристо Тофалли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японки стали самыми старшими близнецами в мире

Последствия пандемии стали "разрушительными". Паб пытался выполнить свои финансовые обязательства, но не сумел.

Здание Ye Olde Fighting Cocks возвели в XI в. и изначально использовали как голубятню. Паб назвали в честь петушиных боев, которые проводили здесь в конце XIV и начале XX вв.

Британская индустрия пабов испытывала трудности еще до пандемии, поскольку люди отказывались от выпивки в пабах в пользу баров и ресторанов. В период с 2008-2018 годы закрылись более 11 тыс. пабов — их количество сократилось почти на четверть.

В Великобритании десятки посетителей самого высокого по расположению паба в Англии трое суток провели закрытыми в заведении из-за непогоды. Одному из гостей срочно понадобилась медицинская помощь. Горным спасателям пришлось преодолевать снег, чтобы ее предоставить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 31728
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 12591
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 11817
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 9846
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 8856
Мир
Боррель объяснил, чего хочет Путин
Боррель объяснил, чего хочет Путин Просмотров: 63
У Байдена не поддержали введение санкций против "Северного потока-2"
У Байдена не поддержали введение санкций против "Северного потока-2" Просмотров: 54
Одна из компаний приостановила производство Covid-вакцины
Одна из компаний приостановила производство Covid-вакцины Просмотров: 72
Уникальный дневник гетмана Пилиппа Орлика привезут из Франции в Украину
Уникальный дневник гетмана Пилиппа Орлика привезут из Франции в Украину Просмотров: 54
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
17
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
9
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
6
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 842
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть