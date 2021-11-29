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вторник, 30 ноября 2021 04:37

Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
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В Великобритании десятки посетителей самого высокого по расположению паба в Англии трое суток провели закрытыми в заведении из-за непогоды.

Шторм Арвен обусловил сильный снегопад в пятницу, 26 ноября, пишет BBC.

"Гости заведения Tan Hill Inn, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря, до сих пор не могут выехать, поскольку на прилегающие дороги повалило кабели питания", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Для тех, кто не бронировал места в гостинице, а приехал на концерт группы Oasis, сделали импровизированный лагерь. Персонал устраивал для гостей интерактивные игры, викторины и даже караоке в холле заведения, сообщает менеджер Никола Таунсенд.

Одному из гостей срочно понадобилась медицинская помощь. Горным спасателям пришлось преодолевать снег, чтобы ее предоставить.

Пострадал не только Tan Hill Inn. Десятки отключений электроэнергии оставили без света сотни жителей. Большинство поездов между Йорком и Шотландией отменили, поскольку перекрыли магистраль Восточного побережья между Ньюкаслом и Эдинбургом.

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Шторм Арвен с ветром до 160 км/ч, дождем и снегом обрушился на Великобританию. По меньшей мере два человека погибли. Десятки тысяч остались без электричества. В городе Антрим в Северной Ирландии погиб директор школы, на машину которого упало дерево.

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