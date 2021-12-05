Пьяные российские матросы чуть не посадили на мель судно у берегов Польши

Место инцидента с российским судном у польских берегов / PortalMorski.pl

Российский сухогруз "Руслана", принадлежащий транспортной компании "Трансфлот", сошел с курса и чуть не сел на мель возле польского города Гданьск.

Российский сухогруз, направлявшийся из литовского Клайпеда возле Гданьска, вышел за пределы определенного водного коридора и начал продвигаться в сторону пляжа "Остров Собишевский". После многократных сигналов прибрежных служб, когда до берега оставалось менее 1 км, "Руслана" резко изменила курс, чудом избегнув выхода на мель. Об этом пишет PortalMorski.pl.

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Поскольку экипаж не отвечал на сигналы, в сухогруз направили спасательный катер и судно польских пограничников. Российский сухогруз встал на якорь в порту Гданьска.

На борт поднялись польские пограничники и инспектор морского управления. Выяснилось, экипаж пьян. У капитана судна обнаружили почти промилле алкоголя в крови, а у двух его подчиненных – по 1,5 промилле. Польские прибрежные службы продолжают учить обстоятельства инцидента.

Во время польского председательства в ОБСЕ в следующем году Варшава сконцентрирует внимание на ситуации на востоке Украины. "Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.