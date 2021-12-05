Пьяные российские матросы чуть не посадили на мель судно у берегов Польши

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 2358
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1134
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1125
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3483
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
4 Просмотров: 837
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1359
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1242
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 945
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1422
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
4
3
10
5
3
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В аэропорту метель &quot;спихнула&quot; самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
Видео
Все видео
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5193
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1008
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2475
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3609
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 630
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
воскресенье, 05 декабря 2021 13:35

Пьяные российские матросы чуть не посадили на мель судно у берегов Польши

  Комментировать
Пьяные российские матросы чуть не посадили на мель судно у берегов Польши
Место инцидента с российским судном у польских берегов / PortalMorski.pl

Российский сухогруз "Руслана", принадлежащий транспортной компании "Трансфлот", сошел с курса и чуть не сел на мель возле польского города Гданьск.

Российский сухогруз, направлявшийся из литовского Клайпеда возле Гданьска, вышел за пределы определенного водного коридора и начал продвигаться в сторону пляжа "Остров Собишевский". После многократных сигналов прибрежных служб, когда до берега оставалось менее 1 км, "Руслана" резко изменила курс, чудом избегнув выхода на мель. Об этом пишет PortalMorski.pl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На помощь Польше придут эстонские военные

Поскольку экипаж не отвечал на сигналы, в сухогруз направили спасательный катер и судно польских пограничников. Российский сухогруз встал на якорь в порту Гданьска.

На борт поднялись польские пограничники и инспектор морского управления. Выяснилось, экипаж пьян. У капитана судна обнаружили почти промилле алкоголя в крови, а у двух его подчиненных – по 1,5 промилле. Польские прибрежные службы продолжают учить обстоятельства инцидента.

Во время польского председательства в ОБСЕ в следующем году Варшава сконцентрирует внимание на ситуации на востоке Украины.

"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяные российские матросы чуть не посадили на мель судно у берегов Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 8 Просмотров: 14193
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 13311
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский Просмотров: 12879
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 9882
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 1 Просмотров: 6255
Мир
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины Просмотров: 36
"В случае российской агрессии против Украины "Северный поток-2" следует немедленно свернуть", - глава крупнейшей фракции Европарламента
"В случае российской агрессии против Украины "Северный поток-2" следует немедленно свернуть", - глава крупнейшей фракции Европарламента Просмотров: 243
Глава Пентагона пообещал делать все возможное, чтобы защитить суверенитет Украины
Глава Пентагона пообещал делать все возможное, чтобы защитить суверенитет Украины Просмотров: 180
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
4
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
Голосов: 2988
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть