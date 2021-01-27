Пьяная модель Playboy бросилась на подругу с ножом и угрожал ее зарезать

Фото: playboyrussia.com

В центре Москвы модель Playboy 23-летняя Кристина Козина напала на свою подругу с ножом.

Инцидент произошел в квартире подруги, сообщили в Telegram-канале "112".

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Женщины отдыхали за бокалом вина. После выпитого у них произошла ссора. Козина схватилась за нож, нанесла удар по руке и повредила пальцы хозяйке квартиры.

"Я тебя зарежу", - кричала Козина.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Модель задержали. Ранее Кристина привлекалась к ответственности за приобретение наркотических веществ.

Американка 33-летняя Линдси Стивенс из Миссисипи нанесла своему мужу 7 ножевых ранений сразу после того, как проснулась. Женщине приснилось, что ее муж занимался сексом с другой.