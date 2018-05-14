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Путину нечем ответить за "понты" - эксперт

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Российский политолог Андрей Пионтковский прогнозирует России неутешительное будущее при правлении Владимира Путина.

По словам эксперта, главу Кремля ждет много неприятностей, пишет "Апостроф".

"Ряд поражений, которые начались с провала проекта "Новороссия" в 2014 году, продолжаются. И все его заявления выглядят нелепо на фоне громких внешнеполитических поражений", - рассказал политолог.

Автор: Корреспондент.net
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Пионтковский опроверг заявления Путина о возрождении России. Зато эксперт прогнозирует "черных лебедей" в виде Украины, Сирии, Кореи и санкций.

"В России наступила очередь серьезных внешнеполитических провалов. Путин долго занимался своими "понтами", а теперь пришло время ответить "за базар". А отвечать нечем", - сказал эксперт.

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По словам Пионтковского, серия позорных событий в Сирии подорвали авторитет кремлевского вождя.

"То американцы разбомбят сирийские базы, то уничтожат 200 российских наемников. Москва на это не дала никакого силового ответа. А теперь Израиль ежедневно отвоевывает иранские базы, склады, подразделения, а вместе с тем сирийскую противовоздушную оборону. Я уже не знаю, как теперь Москва все это объяснит", - комментирует Пионтковский.

Еще одним ощутимым поражением для самого Путина стало примирение США, Китая и Кореи.

"Только Путина выбросили из переговоров по Корее, Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились об оптимальном решении для обоих. Корея полностью зависит от Китая, который не заинтересован в ядерной Кореи. А у Путина были очень большие надежды на ядерный оффшор", - рассказал эксперт.

Автор: zbruc.eu
  Политолог Андрей Пионтковский: "Поражение на внешнеполитической арене РФ начались с попытки и создать "Новороссию". Это был первый "черный лебедь" Кремля"
Политолог Андрей Пионтковский: "Поражение на внешнеполитической арене РФ начались с попытки и создать "Новороссию". Это был первый "черный лебедь" Кремля"

Политолог уверен, что поражение на внешнеполитической арене РФ начались с попытки оккупировать Украину и создать "Новороссию". Это был первый "черный лебедь" Кремля.

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"Новороссия" провалилась, и это стало толчком к дальнейшим поражениям Путина. Он и в Сирию полез, чтобы отвлечь внимание от провала в Украине. А сейчас в Украину американцы поставляют Javelin", - утверждает Пионтковский.

Сейчас Путин не способен реабилитироваться в глазах своих избирателей, которые начинают его открыто критиковать. На российских сайтах политику РФ поносит даже Гиркин.

По словам эксперта, Путин своей агрессивной и недальновидной политикой приведет к "майдану". Это станет его абсолютным крахом.

"Я 20 лет ходил на митинги с людьми не старше 50 лет. А сейчас основная масса протестующих - это молодежь. Они отвергают эту преступную власть, которая их боится. Путин использовал новый инструмент - бандитов, которых в Украине называют титушками", - сказал политолог.

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Эксперт рассказал, что персональные санкции от США нанесли сокрушительный удар по российским олигархам. Их активы заморожены, а следующим шагом может стать конфискация.

"В США сохраняется один триллион долларов частных российских активов. Это деньги, украденные у русского народа. Выполнение законодательства США по борьбе с отмыванием преступных денег - это болезненный удар по путинской клептократии", - разъяснил эксперт.

По словам Пионтковского, у Москвы нет никаких инструментов против цивилизованного мира, кроме угроз ядерным оружием.

Российские депутаты хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение западных санкций, в том числе в части запрета на работу в аннексированному Крыму.

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14
мая

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