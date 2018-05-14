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понедельник, 14 мая 2018 13:05

Кремль будет сажать в тюрьму за отказ работать в Крыму

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Кремль будет сажать в тюрьму за отказ работать в Крыму
В России будут сажать в тюрьму за отказ работать в Крыму. Фото 112.ua

Российские депутаты хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение западных санкций, в том числе в части запрета на работу в аннексированному Крыму.

"Документ предлагает наказывать за исполнение санкций лишением свободы на срок до четырех лет, или принудительными работами на этот же срок или штрафом до 600 тысяч рублей. За содействие введению санкций предлагается лишать свободы на срок до трех лет или налагать штраф до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении законопроекта в Государственную думу РФ.

Ранее сообщали, что эти меры могут коснуться операторов мобильной связи, банков и крупных ритейлеров, которые отказались от работы на территории захваченного Крыма.

Напомним, что в международной логистической компании Deutsche Post DHL (DPDHL) подтвердили информацию о том, что она продолжает работать в аннексированном Крыму.

Немецкий концерн Adidas, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря, обозначает на своем сайте Крым как территорию России.

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На сегодняшний день существуют два приемлемых варианта возвращения оккупированного Крыма в состав Украины. Это смещение президента РФ Владимира Путина или распад России.

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