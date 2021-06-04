Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

Укладка первой нитки газопровода в обход Украины "Северный поток-2" завершен.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Сегодня завершена укладка первой нитки трубопровода "Северный поток-2", - прокомментировал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
По его словам, Газпром готов заполнять "Северный поток-2" газом. Путин заявил, что цена акций Газпрома обновила свой максимум с 2008 года.
"Северный поток-2", который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, раскритиковали в США.
В Вашингтоне утверждают, что это увеличит зависимость Европы от российского газа. Кремль заявил, что проект стоимостью $11 млрд, возглавляемый российской государственной энергетической компанией Газпром, является коммерческим проектом.
Введение санкций против "Северного потока-2" было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Комментарии1