Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

Путин сообщил о завершении первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Фото: Reuters

Укладка первой нитки газопровода в обход Украины "Северный поток-2" завершен.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Сегодня завершена укладка первой нитки трубопровода "Северный поток-2", - прокомментировал он.

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По его словам, Газпром готов заполнять "Северный поток-2" газом. Путин заявил, что цена акций Газпрома обновила свой максимум с 2008 года.

"Северный поток-2", который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, раскритиковали в США.

В Вашингтоне утверждают, что это увеличит зависимость Европы от российского газа. Кремль заявил, что проект стоимостью $11 млрд, возглавляемый российской государственной энергетической компанией Газпром, является коммерческим проектом.

Введение санкций против "Северного потока-2" было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.