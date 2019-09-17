Путин заявил, что Израиль - русскоязычное государство

Путин выступил на израильском мероприятии. Фото: "Вести"

Президент Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным.

Сказал так, поскольку в государстве проживают почти 2 млн русскоязычных, сообщает РБК.

Путин сделал такое заявление на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.

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"Граждане России и Израиля связаны родственными, семейными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья. Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", - сказал президент РФ.

На территории Украины сейчас находится путинский байкер. Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан. Но правоохранители на его информацию не отреагировали.