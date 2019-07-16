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вторник, 16 июля 2019 10:26

"Путин против" — Москалькова об обмене украинских моряков на Вышинского

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&quot;Путин против&quot; — Москалькова об обмене украинских моряков на Вышинского
Путин проти обмена украинских моряков на Вышинского — Москалькова ФОТО: Радио Свобода

Президент России Владимир Путин выступает против обмена пленных украинских моряков на главреда "РИА НОВОСТИ Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом на заседании по делу Вышинского заявила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, передает "Радио Свобода".
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как о обменный фонд. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и добиваться оправдательного приговора ", - сказала Москалькова.

И добавила, что надо искать другие способы, благодаря которым люди вернутся домой.

Также омбудсмен заявила, что Россия направила Украине ноту - РФ может отпустить украинских моряков из-под стражи, если они будут принимать участие в предварительном и судебном следствии в Москве. Впрочем ноту не поддержали.

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15 июля обвинен в государственной измене руководитель РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский не вышел из-под стражи.

Освобождение пленных моряков стало ключевым вопросом в первом телефонном разговоре Зеленского и Путина.

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Дата
16
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