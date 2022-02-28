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Спецтема: Напад Росії на Україну

Путин присоединяется к Мугабе, Каддафи и Башару аль-Асаду. Австралия ввела антироссийские санкции

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Путин присоединяется к Мугабе, Каддафи и Башару аль-Асаду. Австралия ввела антироссийские санкции
В Австралии санкции являются исключением. Фото: Pexels

Австралия ввела финансовые санкции против Владимира Путина, российских олигархов из его окружения, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 339 членов российского парламента.

Об этом сообщил "УНИАН" со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Говоря о санкциях Моррисон подчеркнул, что Путин вошел в небольшую группу диктаторов.

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"Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят Роберт Мугабе из Зимбабве, Муаммар Каддафи из Ливии и Башар аль-Асад из Сирии", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме россиян страна ввела санкции и против 13 белорусских физических и юридических лиц.

Эти санкции Австралия анонсировала днем ​​раньше. Там заявили, что санкции будут введены, поскольку вторжение России в Украину продолжается.
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн отметила, что Австралия также планирует присоединиться к США, Великобритании и Европейскому Союзу во введении санкций.

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