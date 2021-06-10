Путин отреагировал на форму сборной Украины

На форме изображен контур карты Украины. Сзади под воротником есть надпись "Слава Україні!", а на внутренней стороне - "Героям слава!". Фото: УАФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму украинской сборной по футболу, которая вызвала резонанс.

По мнению главы Кремля, новая форма "не связана с пониманием того, что такое демократия", сказал Путин в эфире пропагандистского канала "Россия 24".

Он отметил, что решение о временно оккупированном Россией Крыме его не удивило.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин.

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6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства с очертаниями аннексированного РФ Крыма. Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.