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пятница, 11 марта 2022 13:23

Спецтема: Война России против Украины

Путин отправляет на войну против Украины "добровольцев"

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Путин отправляет на войну против Украины &quot;добровольцев&quot;
Путин отправляет на войну в Украину "добровольцев". Фото: ТАСС

Президент страны-агрессора Владимир Путин решил отправить на фронт в Украину "добровольцев".

Об этом заявил сегодня, 11 марта, во время селекторного совещания, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Если вы видите, что есть люди, желающие на добровольной основе – тем более не за деньги – приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, нужно пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - сказал Путин.

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Добавил, что поддерживает передачу "вооружений западного производства, оказавшегося в руках российской армии" войскам так называемых ДНР и ЛНР.

В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы уже "более 16 тысяч человек из стран Ближнего Востока" желают поехать на помощь террористам ДНР и ЛНР.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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