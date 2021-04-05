Путин может занимать пост президента РФ до 2036 года

Путин обнулил свой президентский срок. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому имеет право баллотироваться на должность главы РФ снова.

Об обнулении президентского срока говорится на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал документ, который был принят в соответствии с поправками в Конституцию. Поправки он предлагал сам.

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Теперь Путин сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах, то есть на 2 срока.

Путин может занимать должность главы государства до 2036 года.

Украина и Россия скоро разорвут все возможные связи. У Владимира Путина якобы жалеют об этом.