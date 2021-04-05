Путин может занимать пост президента РФ до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому имеет право баллотироваться на должность главы РФ снова.
Об обнулении президентского срока говорится на интернет-портале правовой информации.
Путин подписал документ, который был принят в соответствии с поправками в Конституцию. Поправки он предлагал сам.
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Теперь Путин сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах, то есть на 2 срока.
Путин может занимать должность главы государства до 2036 года.
Украина и Россия скоро разорвут все возможные связи. У Владимира Путина якобы жалеют об этом.
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