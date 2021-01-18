Путин и Лукашенко проведут совместные военные учения

Лукашенко и Путин хотят провести военные учения. Фото: belta.by

Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения "Запад-2021" с 10 по 16 сентября.

Об этом сообщило издание "БелТА".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и министр обороны Виктор Хренин обсудили подробности предстоящего обучения.

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"Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущих белорусско-российских учений "Запад-2021". Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось участвовать в одних из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", - прокомментировал Лукашенко.

По его словам, с президентом России Владимиром Путиным они уже давно приняли решение о проведении таких учений.

В белорусском Витебске силовики задержали 6 женщин пожилого возраста, которые занимались скандинавской ходьбой.