Путин готов к переговорам об Украине - Песков

Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиям безопасности со стороны Запада.

Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналисту CNN в понедельник вечером.

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Песков отметил, что украинский кризис лишь часть более серьезных опасений России в области безопасности.

"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина – это лишь часть проблемы, это часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", – сказал Песков.

Напомним, что в США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия начнет деэскалацию. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Он объяснил, что "деэскалация" в понимании американского правительства означает отвод войск от украинских границ.