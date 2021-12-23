Псаки ответила на переживания Путина по поводу агрессии Запада

Псаки сказала, что США не намерены нападать. Фото: Reuters

НАТО и Соединенные Штаты не намерены нападать на Россию, что бы ни говорил президент Владимир Путин.

Об этом сказала спикер Белого дома Джоан Псаки, передает "Лига".

21 декабря Путин обвинил Запад в напряженности в Европе. Пригрозил "военно-техническими мероприятиями" в случае "дальнейших недружественных шагов". Псаки попросили прокомментировать эти слова.

"Напомню вам, что президент Путин имеет свою аудиторию. Это не США и не живущие здесь люди", - ответила она.

Псаки напомнила, что НАТО - оборонный союз. США и союзники не вынашивают агрессивных намерений против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД ответили на обвинения российских властей по поводу химического оружия и американских инструкторов

"Агрессия, которую мы наблюдали на украинской границе, и воинственная риторика выходят с одной стороны. Я думаю, что каждый может видеть это достаточно ясно", – подытожила она.

Президент России Владимир Путин пригрозил Западу военной техникой. Путин заявил, что США "манипулируют" международным правом и "выходят из международных договоров, которые им становятся неинтересными". Жаловался на расширение НАТО на восток и назначил Запад "виновным в напряженности в Европе".