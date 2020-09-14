Провластные кандидаты победили на местных выборах в России

Голосовать можно было в магазинах, на остановках, у дороги / РБК

В России 11-13 сентября впервые состоялось 3-дневное голосование на местных выборах. Выбирали губернаторов, депутатов и муниципальных глав. Все кандидаты от власти выиграли выборы глав регионов в один тур, а представители правящей партии "Единая Россия" получили большинство в региональных законодательных собраниях.

3 из 4 новых партийных проектов, которые считаются "кремлевскими", прошли в региональные парламенты и не должны собирать подписи на предстоящих выборах в Думу. У оппозиции есть успехи на выборах в городские парламенты Новосибирска и Томска. Об этом пишет "Медуза".

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Выборы губернаторов прошли в 18 регионах. В 7 - кандидаты от власти набрали более 80% голосов. Еще 6 получили более 70% голосов. Только один претендент на губернаторский пост, которого поддержала власть, губернатор Смоленской области, выдвиженец ЛДПР - получил менее 60%.

Голосовать на переездных участках можно было где угодно - у дороги, возле магазинов. Причина - карантин из-за коронавируса. Сколько избирателей проголосовали вне участков, выяснить невозможно. Все бюллетени, опущенные 11-12 сентября в урны, даже в помещениях участков, по данным ЦИК, считаются бюллетенями в переносных урнах.

"Партия власти нарисовала себе голоса на всех губернаторских и на большинстве других выборов. Оппозиции пришлось буквально выгрызать победу своих кандидатов вопреки фальсификациям, для которых на этот раз было вместо одного целых 3 дня. Ограничили доступ наблюдателей. Только самоотверженность людей и высокая самодисциплина объясняет победу 60 представителей нашего проекта "Объединенные демократы" в 3 областях и республике Татарстан, ряда представителей штаба Навального в Новосибирске и Томске, представителей "Городских проектов" Максима Каца в Томске и Самаре. Это лучшее доказательство, что там, где люди готовы стоять за свое, они побеждают, несмотря на преграды", - написал бывший российский узник и политик в эмиграции Михаил Ходорковский.