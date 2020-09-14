Провластные кандидаты победили на местных выборах в России

 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 1485
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1575
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1062
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 720
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1530
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1413
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
8
7
7
5
10
На улицы Минска вышли не менее 100 тысяч человек - СМИ
На улицы Минска вышли не менее 100 тысяч человек - СМИ
В Минске люди без опознавательных знаков напали на марш женщин
В Минске люди без опознавательных знаков напали на марш женщин
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Видео
Все видео
Во Франции впервые позволили пробег голых велосипедистов
Во Франции впервые позволили пробег голых велосипедистов
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 198
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2565
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 720
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10062
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 675
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 16:30

Провластные кандидаты победили на местных выборах в России

  Комментировать
Провластные кандидаты победили на местных выборах в России
Голосовать можно было в магазинах, на остановках, у дороги / РБК

В России 11-13 сентября впервые состоялось 3-дневное голосование на местных выборах. Выбирали губернаторов, депутатов и муниципальных глав. Все кандидаты от власти выиграли выборы глав регионов в один тур, а представители правящей партии "Единая Россия" получили большинство в региональных законодательных собраниях.

3 из 4 новых партийных проектов, которые считаются "кремлевскими", прошли в региональные парламенты и не должны собирать подписи на предстоящих выборах в Думу. У оппозиции есть успехи на выборах в городские парламенты Новосибирска и Томска. Об этом пишет "Медуза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС не признает результаты выборов в оккупированном Крыму

Выборы губернаторов прошли в 18 регионах. В 7 - кандидаты от власти набрали более 80% голосов. Еще 6 получили более 70% голосов. Только один претендент на губернаторский пост, которого поддержала власть, губернатор Смоленской области, выдвиженец ЛДПР - получил менее 60%.

Голосовать на переездных участках можно было где угодно - у дороги, возле магазинов. Причина - карантин из-за коронавируса. Сколько избирателей проголосовали вне участков, выяснить невозможно. Все бюллетени, опущенные 11-12 сентября в урны, даже в помещениях участков, по данным ЦИК, считаются бюллетенями в переносных урнах.

"Партия власти нарисовала себе голоса на всех губернаторских и на большинстве других выборов. Оппозиции пришлось буквально выгрызать победу своих кандидатов вопреки фальсификациям, для которых на этот раз было вместо одного целых 3 дня. Ограничили доступ наблюдателей. Только самоотверженность людей и высокая самодисциплина объясняет победу 60 представителей нашего проекта "Объединенные демократы" в 3 областях и республике Татарстан, ряда представителей штаба Навального в Новосибирске и Томске, представителей "Городских проектов" Максима Каца в Томске и Самаре. Это лучшее доказательство, что там, где люди готовы стоять за свое, они побеждают, несмотря на преграды", - написал бывший российский узник и политик в эмиграции Михаил Ходорковский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Провластные кандидаты победили на местных выборах в России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

Атомную бомбу испытали на солдатах

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7434
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 7353
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
6
 Просмотров: 6201
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
10
 Просмотров: 5292
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 5022
Мир
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд Просмотров: 72
Навальный согласился обнародовать информацию о своем состоянии здоровья
Навальный согласился обнародовать информацию о своем состоянии здоровья Просмотров: 207
Белорусы массово забирают деньги из банков
Белорусы массово забирают деньги из банков Просмотров: 342
Сообщения о насилии в Беларуси вызывают тревогу - глава ООН
Сообщения о насилии в Беларуси вызывают тревогу - глава ООН Просмотров: 54
Во Франции впервые позволили пробег голых велосипедистов
Во Франции впервые позволили пробег голых велосипедистов
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
1
Разумков рассказал, будут ли делать перестановки в Кабмине
1
Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине
Голосов: 104
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua