Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса

Американское Politico критикует президента Франции Эммануеля Макрона, который хотел себя показать лидером Европы, но вместо этого стал мальчиком для битья во время визита в Москву для встречи с Владимиром Путиным. ВВС пишет, что Москва дальше проталкивает свои требования к НАТО о неприятии Украины. А деловое американское издания Business Insider обратило внимания, что Путин использовал метафору об изнасиловании и некрофилии, когда говорил об отношениях с Украиной. Вот кое-что из того, что писали о челночной дипломатии Макрона в мировых СМИ.

"Дерзкий Путин растоптал Макрона в Москве", Politico, США

После более чем пятичасовых переговоров с Путиным в Москве мало кто сомневался, что Макрон вошел в логово медведя гризли и его покалечили.

Президент Франции утверждал, что это уникальная возможность убедить Путина пойти по пути деэскалации. Вместо этого Путин выбрал путь противостояния, заявив, что Крым - это Россия и если Украина вступит в НАТО, европейские страны "автоматически" будут в состоянии войны с РФ. Тыча пальцем во французского репортера, он говорил, что "Россия - военная и ядерная сверхдержава", и предупредил, что "победителей в ядерной войне не будет, и вы будете втянуты в этот конфликт против своей воли".

Путин высмеял неоднократные утверждения западных лидеров, что НАТО - "оборонительный Альянс", сославшись на операции в Сербии, Афганистане, Сирии и Ливии в качестве доказательства обратного. Он повторил свои слова, что революция на Майдане в 2014 году была "государственным переворотом". Обвинил Киев в попытке решить войну на востоке Украины "военным путем" и троллил украинские власти, предложив политическое убежище бывшему президенту Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене.

Автор: Reuters Американское издания Politico критикует Макрона, который не реагировал на провокационные слова Путина о российском Крыме

В какой-то момент, настаивая на принуждении Киева к выполнению Минских мирных соглашений, Путин процитировал строчку из непристойной песни с аллюзиями на изнасилование и некрофилию: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица".

На все это Макрон практически ничего не ответил, только настаивал, что важно продолжать говорить. И даже в этом вопросе Путин был пренебрежительным, говоря, что во время встречи он чувствовал, что Макрон "мучает" его, говоря слишком много, пытаясь найти какое-то решения.

Неспособность Макрона ответить на провокационные слова Путина, заявить о позиции Франции и ЕС, что Россия аннексировала Крым, напомнила провальный визит в Москву в 2021 году главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля

Неспособность Макрона ответить на провокационные слова Путина, заявить о твердой позиции Франции и ЕС о том, что Россия незаконно аннексировала Крым, напомнила провальный визит в Москву в 2021 году главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Тот мужественно стоял рядом с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвавшим ЕС "ненадежным партнером".

Стремление Макрона показать глубокую заботу о нуждах и интересах России также резко контрастировало с заявлениями президента США Джо Байдена, который в понедельник встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне. Белый дом предупредил, что газопровод "Северный поток-2", идущий из России в Германию, никогда не будет запущен, если Россия нападет на Украину. Шольц не повторил угроз по поводу спорного трубопровода, но настаивал, что Германия и США будут действовать синхронно, чтобы ответить на агрессию России против Украины.

Там, где Байден и Шольц были полны решимости укрепить жесткую линию Запада, Макрон говорил в тоне умиротворения, выражая озабоченность о интересах России и ссылаясь на "травму", которую Москва пережила после распада СССР

Там, где Байден и Шольц были полны решимости укрепить жесткую линию Запада, Макрон говорил в тоне умиротворения, неоднократно выражая озабоченность по поводу интересов России и даже ссылаясь на "травму", которую Россия пережила за 30 лет после распада СССР.

Путин, со своей стороны, не выглядел травмированным. Наоборот, использовал пресс-конференцию после встречи с Макроном, чтобы перейти в наступление, снова излагая свои претензии к НАТО и Украине.

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"Если Украина будет в НАТО, и решит вернуть Крым военным путем, страны Европы автоматически окажутся в военном конфликте с Россией", - сказал он.

Путин настаивал, что ни он, ни Макрон не хотели бы такого развития событий. Он ни разу не выразил готовности отвести войска от границ Украины, откуда они могут начать вторжение в Украину в любой момент. Напротив, утверждал, что Киев занялся аналогичным наращиваниям войск вокруг Донбасса, и украинцы могут попытаться решить этот вопрос военными путем.

Теоретически Франция может в одностороннем порядке удовлетворить требование Путина о гарантиях, что Украина никогда не вступит в НАТО. Любой из 30 союзников по Альянсу может заблокировать вступления нового члена. Но Макрон не предлагал это сделать. По крайней мере, публично.

Путин пришел к выводу, что Макрон не желает или не может выполнить требования России, и, в результате, не предложил ничего взамен

В конце концов, Путин, похоже, пришел к выводу, что Макрон не желает или не может выполнить требования России, и, в результате, не предложил ничего конкретного взамен.

Визит Макрона в Москву с начала был рискованным гамбитом. НАТО и США уже ответили в письменной форме на требования России о гарантиях безопасности. Поскольку Кремль все еще взвешивает свой ответ, неясно, что Макрон мог сказать или предложить, если вообще что-нибудь, что не раскололо б единства Запада и не запутало месседжей от Брюсселя и Вашингтона.

"Макрон заявил, что Путин не обещает новой эскалации в Украине", ВВС, Великобритания

Макрон заявил журналистам, что Путин заверил его, что российские войска не будут раздувать кризис возле границ Украины.

"Я заручился уверенностью Путина, что не будет ухудшения или эскалации ситуации", - сказал Макрон перед встречей с Зеленским.

Однако Россия заявила, что любое предположение о гарантиях было бы "неправильным". Москва отрицает планы вторжения, но собрала возле границ Украины более 100 тыс. военных.

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Макрон на этой неделе находится в дипломатическом турне. Он прибыл в Киев во вторник после почти шестичасовых переговоров с Путиным в Москве в понедельник. На пресс-конференции с Зеленским он сказал, что теперь есть шанс "продвинуть переговоры между Россией и Украиной вперед", и он видит "конкретные решения" для снижения напряженности.

Зеленский призвал Путина сделать шаги к снижению напряженности. Лидер Украины абсолютно не доверяет главе Кремля

"Откровенность - это нормально. Но только если, это не игра. Я не очень верю словам. Считаю, каждый политик может быть прозрачным, предпринимая конкретные шаги", - сказал он, когда Макрон рассказал об откровенных разговорах с Путиным.

Зеленский приветствовал поддержку Макрона и сказал, что у них есть "общее видение" проблем Украины, Европы и мира. Но были также неловкие моменты. Макрону пришлось отрицать, что он назвал Финляндию возможной моделью для отношений Украины с НАТО – близкой страны, но не члена Альянса.

Путин говорил, что хочет активизировать Минские соглашения. Это также вызов для Зеленского. Лидер Украины, как и большинство украинцев, опасаются, что реализация подписанных в разгар войны соглашений в их нынешнем виде послужит укреплению позиций Москвы и пророссийских сепаратистов.

Зеленский наслаждается растущей международной поддержкой

Зеленский наслаждается растущей международной поддержкой. Иностранные лидеры приезжают и уезжают из Киева так, как эта столица редко когда видела. Этот кризис еще не ослаб, но кажется уже немного менее острым.

Из Киева Макрон вылетел в Берлин, где присоединился к лидерам Германии и Польши, выразив совместную поддержку суверенитета Украины.

В понедельник Путин намекнул, что некоторые предложения Макрона "могут лечь в основу дальнейших совместных шагов", хотя "о них, вероятно, еще рано говорить". По словам Кремля, Макрон, возможно, прибыл в Москву с некоторыми "зёрнами разума", но они ещё не вылились в соглашение. Россия держит порох сухим, называя переговоры долгими, но информативными.

Автор: Reuters Зеленский заявил Макрону, что не верит словам Путина

Любое предположения, что Франция заключила сепаратную сделку, также быстро отвергалось. Песков заявил, что Москва и Париж не смогут заключить сделку, поскольку Франция не является лидером НАТО.

Основное внимание России по-прежнему сосредоточено на США. Москва еще раз подчеркнула опасения по поводу возможного расширения НАТО, которое осталось без ответа.

Пока обе стороны ведут переговоры и планируют новые, войска дальше стоят на границах с Украиной и в странах на восточном фланге НАТО.

"Финляндизация" Украины – часть дипломатического дискурса. Но что она означает?", The New York Times, США

Макрон в понедельник употребил термин эпохи Холодной войны, заявив в Москве, что "финляндизация" Украины была "одной из обсуждаемых моделей" для разрядки напряженности в отношениях с Россией.

Во вторник, стоя рядом с Зеленским в Киеве, Макрон отрицал, что сделал это замечание, которое вызвало разногласия не только с украинцами, но и с США. Но идея вновь обсуждается в дипломатических кругах.

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Термин относится к нейтралитету Финляндии времен Холодной войны, закрепленному в договоре 1948 года с Москвой. Договор гарантировал Хельсинки, что, в отличие от других стран Восточной Европы, они не столкнуться с советским вторжением, но взамен согласились не вступать в НАТО и позволили Москве влиять на внутреннюю и внешнюю политику.

Украина идет на Запад в экономическом и политическом отношении, сопротивляясь влиянию России. В 2008 году НАТО заявило, что планирует принятия Украины, хотя страна никогда не подавала заявку на членство, и официальные лица НАТО говорят, что этого не произойдет в ближайшее время.

"Финляндизация" исключает такую возможность и позволяет Москве играть в украинских делах. Такие уступки Киев и НАТО отвергли как неприемлемые.

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"Все это идет вразрез с тем, к чему стремилась Украина. Это был бы большой отход от долгосрочной цели вступления в НАТО и ЕС, чего украинцы хотели", - говорит директор по Северной Европе Atlantic Council Анна Висландер.

"Схема, предложенная Макроном, - способ решения проблемы путем принятия решения без участия украинцев", - говорит младший научный сотрудник Chatham House Ричард Уитмен.

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Президент Байден говорит, что Украина должны быть свободны в выборе союзов. Путин давно утверждает, что Украина и Россия - одна страна с неразрывными историческими и культурными узами. В 2014 году, после массовых протестов, изгнавших пророссийского президента Украины, Россия вторглась в Крым и аннексировала его, а также поддержала сепаратистскую войну на Донбассе, которая все еще идет. Поскольку Путин хочет расширить сферу влияния и подорвать независимость Украины, а Запад дает понять, что не пойдет на войну против России, чтобы защитить Киев, некоторые эксперты утверждают, что "финляндизация" - лучший курс для Украины.

"Путин цитировал текст песни об изнасиловании и некрофилии, чтобы объяснить требования к Украине", Business Insider, США

Путин цитировал панк-рок песню советских времен об изнасиловании и некрофилии, чтобы показать, чего Россия хочет от Украины

Путин цитировал панк-рок песню советских времен об изнасиловании и некрофилии, чтобы показать, чего Россия хочет от Украины.

Путин сделал этот комментарий на пресс-конференции в понедельник, после пятичасовой встречи с Макроном, на которой президент Франции пытался убедить его найти дипломатическое решение украинского кризиса.

На совместной пресс-конференции Путин обвинил НАТО и Запад в провокации России и заявил, что необходимо заставить Украину выполнять Минские соглашения. Путин раскритиковал Зеленского за их невыполнение и сослался на непристойный текст песни, чтобы показать, чего он хочет.

Автор: Reuters Путин как метафору о принуждении Украины использовал слова песни об изнасиловании и некрофилии

"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица", - сказал Путин.

Путин цитировал "Спящую красавицу в гробу" - песню советской панк-рок-группы "Красная плесень".

"Спит красавица в гробу. Я подкрался и е..у. Нравится, не нравится – спи, моя красавица", - такие слова песни.

Текст прямо намекает на изнасилование и некрофилию, предполагая, что Путин хочет, чтобы Украина согласилась на его требования, не сопротивляясь.

Автор: BBC Российские войска остаются вокруг Украины

Представитель Кремля отрицал, что слова Путина взяты из песни, "а скорее из фольклора".

Минские соглашения – сложный документ о прекращении боевых действий на Донбассе и придания региону уникального статуса, включая проведения там выборов.

"Всем ясно, что нынешние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, юридические аспекты особого статуса Донбасса", - заявил Путин в понедельник.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Макрон во время визита в Москву будто бы договорился с Путиным, что Москва отведет военных от украинских границ. На какие уступки за это согласился французский лидер – неизвестно. Но теперь он должен убедить принять эти договоренности президентов Байдена, Зеленского и других лидеров Европы.