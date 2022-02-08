Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов

Президент Франции Эммануель Макрон во время визита в Москву вчера, 7 февраля, будто бы договорился с Владимиром Путиным, что Москва отведет военных от украинских границ. На какие уступки за это согласился французский лидер – неизвестно. Но теперь он должен убедить принять эти договоренности президента США Джо Байдена, Украины Владимира Зеленского и других лидеров Европы. Вот кое-что из того, что писали об этой встрече в мировых СМИ.

"Франция заявила, что Путин движется к деэскалации украинского кризиса", The Financial Times, Великобритания

Французские официальные лица говорят, что Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, пообещав не предпринимать новых "военных инициатив"

Французские официальные лица заявили, что Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, пообещав не предпринимать никаких новых "военных инициатив" и согласился вывести тысячи российских военных из Беларуси после завершения запланированных учений.

Если соглашение, достигнутое Макроном в понедельник в Москве, подтвердит Путин, это может снизить напряженность в регионе после того, как Россия стянула более 100 тыс. военных к границам Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Макрон "готовы продолжить диалог" по французским предложениям, но пока обсуждения еще не полностью развеяли опасения Москвы.

Автор: Reuters Встреча Макрона и Путина. Глава Франции и России ни о чем не договорились

"Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США", - сказал Песков.

Ни Путин, ни Макрон прямо не упомянули о такой сделке после пяти часов переговоров, хотя глава Франции говорил, что его российский коллега заверил о своей готовности разговаривать о деэскалации.

Вместо этого после переговоров с Макроном, Путин был воинственным и критически настроенным относительно НАТО, обвиняя Запад и Украину в кризисе. Он сказал, что Россия сделает "все возможное, чтобы достичь приемлемых для всех компромиссов" по европейской безопасности.

Автор: Reuters Путин продолжает шантажировать Европу нападениям на Украину, вымогая позабавить нас части суверенитета, в гарантиях, чтобы нам закрыли двери в НАТО

"Вполне вероятно, что какие-то идеи и предложения Макрона, даже если о них рано говорить, могли бы стать частью основы для наших следующих совместных шагов", - сказал Путин.

Россия требует от НАТО обязательства никогда не принимать Украину и сворачивать экспансию на восток, переписывая весь порядок безопасности в Европе после Холодной войны. Западные чиновники заявили, что эти просьбы неприемлемы, но попытались найти общий язык с Москвой по другим вопросам, такими как контроль над вооружениями.

Макрон, который во вторник должен встретиться с Зеленским в Киеве, признал наличие глубоких разногласий между Россией и Западом по поводу украинского конфликта и сказал, что стороны ищут "новые решения" для обеспечения безопасности.

По словам французских чиновников, была достигнута договоренность не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог о развертывании российских войск

По словам французских официальных лиц, была достигнута договоренность не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог о развертывании российских войск.

Официальные лица заявили, что соглашение также будет включать вывод российских войск из Беларуси в этом месяце после завершения совместных учений с участием российского контингента численностью до 30 тыс. человек. Результатом также станут дальнейшие встречи и договоренности о "диалоге по коллективной безопасности".

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Макрон говорит, что его цель в том, чтобы создать "гарантии безопасности" для всех государств региона, включая Россию, Украину и членов ЕС, что позволит построить "новый порядок безопасности и стабильности в Европе".

Лидеры провели переговоры, сидя на противоположных концах огромного овального стола. Это, по словам Кремля, мера предосторожности для социального дистанцирования. Затем Путин и Макрон перешли к роскошному ужину, который включал лангустинов, русскую уху и выбор осетрины или оленины. Вино было из виноградника на берегу Черного моря, который, по словам оппозиционера Алексея Навального, является частью роскошного дворцового комплекса, построенного Путином.

"Переговоры Макрона и Путина не привели к прорыву в Украине", The Guardian, Великобритания

Макрон и Путин не достигли прорыва в марафонских переговорах в Кремле в понедельник, 7 февраля.

Во вторник Макрон отправился в Киев, где проведет переговоры с Зеленским. Он планирует проинформировать Путина о результатах этих переговоров по телефону.

Непонятно, как челночная дипломатия Макрона может удовлетворить требования России исключить членство Украины в НАТО, сохраняя политику открытых дверей Альянса

Непонятно, как челночная дипломатия Макрона может удовлетворить требования России исключить членство Украины в НАТО, сохраняя политику открытых дверей Альянса, что является "экзистенциальным вопросом для Европы", как говорил ранее сам Макрон.

Путин сказал, что можно рассмотреть "ряд предложений и идей Макрона, чтобы заложить основу для наших дальнейших шагов". Он раскритиковал политику открытых дверей НАТО, заявив, что она выгодна только США. Глава Кремля также подкалывал Зеленского, говоря, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене из-за возможной причастности к финансированию поддерживаемых Москвой сепаратистов.

Автор: Reuters Макрон имел больше ожиданий найти компромисс с Путиным перед визитом в Москву. Но когда прилетел, его оптимизм поубавился

Макрон был оптимистичен в отношении шансов найти компромисс, который убедил бы Путина не отдавать приказ о вторжении в Украину, но по прибытии в Москву уменьшил ожидания.

Встреча Макрона с Путиным была частью лихорадочного дня дипломатии в тени возможной новой войны в Европе. Канцлер Германии Олаф Шольц встречался с Джо Байденом в Белом доме, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок была в Киеве, заверяя украинские власти в поддержке.

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США и ЕС провели в Вашингтоне переговоры о том, как сохранить поставки энергоносителей в Европу, если Россия перекроет подачу газа. После встречи в Белом доме Байден и Шольц выступили единым фронтом, пригрозив санкциями в случае нападения России.

"Если Россия вторгнется - это означает, что танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда "Северного потока-2" больше не будет существовать. Мы положим ему конец", - сказал Байден.

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Шольц сказал, что США и Германия будут "абсолютно едины" в отношении санкций, но он не будет обещать, что "Северный поток-2" будет закрыт.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель возглавил европейскую делегацию в Вашингтоне, чтобы обсудить аварийные поставки энергоресурсов в Европу в случае разрыва трубопровода, проходящего через Украину.

Живем в самый опасный момент для безопасности в Европе с момента окончания холодной войны

"Живем в самый опасный момент для безопасности в Европе с окончания Холодной войны", - сказал Боррель.

Он добавил, что европейские цены на газ уже в шесть-десять раз выше, чем год назад, что усилило необходимость диверсификации источников энергии.

США и ЕС пытаются обеспечить срочные поставки сжиженного природного газа и принять соглашения об объединении запасов перед лицом ограничений на поставки.

"Макрон и Путин встретились в попытке разрядить российско-украинский кризис", Foreign Policy, США

Когда Макрон встретился с Путиным в Москве, то назвал себя последним ответом на предполагаемый вопрос бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, кому звонить в Европе в случае кризиса. Президент Франции на своем посту уже пять лет. Он проповедует европейскую автономию от Америки, которую описывал как усиление роли ЕС во внешней политике. Он также зазывал страны создать европейские вооруженные силы.

Теперь Макрон проверяет свою теорию на личных встречах сначала с Путиным, а затем с Зеленским. В начале года Франция приняла на полгода ротационное председательство в Совете ЕС, что дало Парижу некоторую дипломатическую легитимность для выступления от имени Европы.

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Макрон занимает место бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выполняла аналогичную роль, когда Россия захватила Крым в 2014 году. Ее преемник Олаф Шольц в понедельник встретился с президентом Байденом в Вашингтоне.

Макрон ясно дал понять, что даже внутри западного альянса существуют разногласия по поводу того, как поступать в ситуации с Россией и Украиной. На выходных он выразил уверенность, что переговоры один на один с Путиным и Зеленским, помогут снизить напряженность вдоль украинских границ. Но накануне поездки в Москву он получил резкие предупреждения от Вашингтона.

Макрон считает, что действия Москвы сейчас сильно отличаются от того, что было в 2008 или 2014 годах, имея в виду российско-грузинскую войну и аннексию Крыма

Объявив суверенитет Украины абсолютной чертой, Макрон в то же время описал поведения России как "законную озабоченность своей безопасностью". Он сказал, что ситуация сильно отличалась от той, что была в 2008 или 2014 годах, имея в виду российско-грузинскую войну и аннексию Крыма. Макрон сказал, что "геополитическая цель России явно не Украина, но уточнить правила сожительства с НАТО и ЕС".

Макрон с оптимизмом смотрит на то, что переговоры с Путиным могут оказаться плодотворными, поскольку Украина вряд ли присоединится к Альянсу в обозримом будущем

Москва требует гарантий, что Украине откажут в приеме в НАТО, что США и союзники отказались делать. Макрон считает, что переговоры с Путиным могут быть плодотворными, поскольку Украина вряд ли присоединится к Альянсу в обозримом будущем.

Макрон настаивал, чтобы переориентироваться на переговоры в Нормандском формате, в которые входят Франция, Германия, Россия и Украина. На протяжении многих лет встречи в этом формате приводили к частым контактам президентов Франции, России и Украины.

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Скептики указывают на недостатки этого формата. Он сосредоточился на деэскалации конфликта на Донбассе. Даже в этом ограниченном контексте переговоры зашли в тупик. Кроме того, формат не включает США и не фокусируется на роли НАТО, что, казалось бы, ограничивает его применимость к нынешнему противостоянию.

Автор: Reuters Встреча Макрона и Путина. Глава Франции и России ни о чем не договорились

Макрон активизировал усилия, чтобы сделать свою миссию общеевропейской. У него было более двух десятков бесед с союзниками, включая звонки с Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В выходные он созвонился с каждым из лидеров трех прибалтийских государств. И трижды разговаривал с Путиным, дважды с Зеленским и дважды с Байденом, завершив последний разговор с президентом США поздно вечером в воскресенье.

Желание Макрона стать лидером Европы может столкнуться с его желанием остаться президентом Франции. Он сталкивается с многими проблемами за два месяца до президентских выборов во Франции.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Макрон перед визитом в Москву заявил, что с Россией нужно договариваться, учитывая ее опасения. А американская историк Энн Эплбаум в статье писала, как возникла фобия Путина перед протестами и демократией.





