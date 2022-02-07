"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса

Президент Франции Эммануель Макрон перед визитом в Москву заявил, что с Россией нужно договариваться, учитывая ее опасения. А американская историк Энн Эплбаум в статье пишет, как возникла фобия Владимира Путина перед протестами и демократией. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Макрон говорит, что сделка по предотвращению войны близка", ВВС, Великобритания

Президент Макрон заявил, что, по его мнению, сделка, позволяющая избежать масштабной войны в Украине, возможна, и Россия вправе поднимать вопросы безопасности.

Перед переговорами в Москве с президентом Путиным в понедельник, 7 февраля, он призвал к "новому балансу" для защиты государств Европы и успокоения России. Он добавил, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению.

Россия сосредоточила войска на границе с Украиной, но отрицает планы вторжения. Москва выдвинула ряд требований, в том числе, чтобы НАТО исключило вступление Украины, а также о сокращении военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Западные страны отвергли это, вместо этого предложив другие области переговоров, например переговоры о сокращении ядерных вооружений.

Макрон говорит, что целью России является "не Украина, а уточнение правил с НАТО и ЕС"

Макрон сказал, что целью России является "не Украина, а уточнение правил с НАТО и ЕС". Он добавил, что надеется, что его диалога с российским президентом будет достаточно для предотвращения военного конфликта.

Он также разговаривал с президентом США Джо Байденом в воскресенье, предостерег от ожидания того, что Москва примет односторонние меры для деэскалации ситуации. Он сказал, что Россия имеет право высказывать свои опасения. Но добавил, что налаживание диалога с Россией не может "пройти через ослабление любого европейского государства".

Автор: Getty Images Макрон призвал договариваться с Путиным, и с пониманиям относиться к его обеспокоенности

"Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир. Это необходимо делать, уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации", - сказал Макрон.

Поездка в Москву, а затем в Киев 8 февраля согласовывается с немецкими и американскими союзниками. Появление Макрона в центре внимания также связано с президентскими выборами во Франции в апреле.

Макрон и раньше призывал возобновить отношения с Россией, а в январе заявил, что ЕС должен начать диалог с Москвой, не полагаясь на США

Президент Франции и раньше призывал к возобновлению отношений с Россией, а в январе заявил, что ЕС должен начать собственный диалог с Москвой, а не полагаться на Вашингтон.

США вновь предупредили, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.

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"Мы находимся в окне. В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель", - заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее два американских чиновника сообщили, что Россия собрала около 70% военного потенциала, необходимого для масштабного вторжения в Украину.

Автор: Getty Images Макрон призвал договариваться с Путиным, и с пониманиям относиться к его обеспокоенности,

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба преуменьшил угрозу неминуемого вторжения, написав в воскресенье в Twitter: "Не верьте апокалиптическим предсказаниям. У разных столиц разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий".

"Причина, почему Путин может решиться на войну", The Atlantic, США

Статья историка Энн Эпплбаум.

Зачем Путину нападать на Украину, которая его не провоцировала? Зачем рисковать кровью собственных солдат? Санкциями и экономическим кризисом? Если на самом деле не хочет рисковать, почему играет в эту сложную игру?

Многие из тактик Путина, как то использование подставных пророссийских "сепаратистов" для войны на востоке Украины, создание марионеточного правительства в Крыму, являются старой тактикой КГБ. Фальшивые политические группы играли роли в доминировании КГБ в Центральной Европе после Второй мировой войны.

Автор: The Atlantic Карикатура в The Atlantic. Путин атакует демократии по всему миру

История начинается в 1980-х. Последние годы того десятилетия были для многих россиян временем оптимизма и волнения. Политика гласности означала, что люди впервые за многие десятилетия говорили правду. Многие чувствовали реальную возможность перемен, и думали, что это могут быть перемены к лучшему.

Путин упустил момент воодушевления. Вместо этого его отправили в отделение КГБ в Дрездене, где он пережил падение Берлинской стены в 1989 году как личную трагедию. Пока мировые телеэкраны ревели новостями об окончании Холодной войны, Путин и его товарищи из КГБ в обреченном советском государстве лихорадочно сжигали файлы, звонили в Москву, которая не отвечала, опасались за жизнь и карьеру.

Путин в Дрездене в 1989 году сделал выбор, что спонтанный протест и демократия - опасны

Для сотрудников КГБ это было не время радости, а урок о природе уличных движений и силе демократической, антиавторитарной, антитоталитарной риторики. Путин, как и его образец для подражания Юрий Андропов, который был советским послом в Венгрии во время революции 1956 года, из этого периода сделал вывод, что спонтанность опасна. Протест опасен. Разговоры о демократии и политических переменах опасны.

Чтобы не допустить их, российские правители должны тщательно контролировать жизнь нации. Рынки не могут быть по-настоящему открытыми. Выборы не могут быть непредсказуемыми. Инакомыслием следует тщательно "управлять" с помощью правового давления, публичной пропаганды и целенаправленного насилия.

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Хотя Путин скучал по эйфории 1980-х, он принимал активное участие в оргии алчности, охватившей Россию в 1990-е. Пережив травму Берлинской стены, он вернулся в СССР и присоединился к бывшим коллегам в массовом разграблении советского государства. При содействии российской организованной преступности, а также аморальной международной офшорной индустрии по отмыванию денег, бывшая советская номенклатура украла активы, вывезла деньги из страны, спрятала за границей, а затем вернула наличные и использовала их, чтобы купить еще больше активов.

Автор: Reuters Путин на открытии Олимпиады в Пекине. Глава России боится протестов и честных выборов, считают западные издания

После накопления богатства последовала борьба за власть. Некоторые из первых олигархов попали в тюрьму или в ссылку за границу. В конце концов, Путин стал главным миллиардером среди других и тем, кто контролирует такие тайные службы как ФСБ.

Эта позиция сделала Путина одновременно очень сильным и очень слабым. Он силен, потому что контролирует очень многие рычаги российского общества и экономики. Попробуйте представить себе президента США, который контролировал бы не только исполнительную власть, включая ФБР и ЦРУ, но также Конгресс и судебную власть, все СМИ и все крупные предприятия.

Когда Путин обдумывает вторжение, ему не нужно учитывать интересы бизнеса, потребителей, которые могут пострадать от санкций. Не нужно принимать во внимание семьи российских солдат, которые могут погибнуть в конфликте, которого не хотят. У них нет выбора, нет голоса

Власть Путина не имеет юридических ограничений. Он и окружающие его люди действуют без сдержек и противовесов, без этики. Они определяют, кто может быть кандидатом на выборах, кому разрешено выступать публично. Они могут принимать решения об отправке войск к границам с Украиной, ни с кем не посоветовавшись. Когда Путин обдумывает вторжение, ему не нужно учитывать интересы бизнеса, потребителей, которые могут пострадать от санкций. Не нужно принимать во внимание семьи российских солдат, которые могут погибнуть в конфликте, которого не хотят. У них нет выбора, нет голоса.

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В то же время положение Путина крайне шатко. Несмотря на всю власть и деньги, несмотря на тотальный контроль над СМИ и тотальное доминирование в политическом пространстве, Путин должен на каком-то уровне знать, что он нелегитимный. Он никогда не побеждал на честных выборах, не проводил предвыборную кампанию, в которой мог бы проиграть. Политическая система, которую он создал, глубоко несправедлива, его режим не только управляет страной, но владеет ею, принимая экономические и внешнеполитические решения, которые призваны принести пользу компаниям, от которых он и его окружения получают личную прибыль. Он знает, что государственные учреждения существуют не для того, чтобы служить русскому народу, а чтобы воровать у него. Он знает, что эта система очень хорошо работает для немногих богатых, но очень плохо для всех остальных.

Автор: Reuters Путин на открытии Олимпиады в Пекине. Глава Кремля чувствует свою нелегитимность и болезненно реагирует, если ему на это указывают. Так пишут западные издания

Осознания Путина, что его легитимность сомнительна, публично проявилась в 2011 году, после его сфальсифицированного "переизбрания" на сомнительный третий срок. В это время не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в десятках других городов появились толпы, протестующие против фальсификаций на выборах и коррупции элиты. Протестующие высмеивали Кремль как режим "жуликов и воров" - лозунг, популяризированный Алексеем Навальным. Позже режим отравил Навального, чуть не убив его. Сейчас он в российской тюрьме.

Но Путин злился не только на Навального. Он также обвинил Америку, Запад, иностранцев, пытающихся "уничтожить Россию". По его словам, команда бывшего президента Барак Обамы организовала демонстрантов, госсекретарь Хиллари Клинтон "дала сигнал", чтобы начались протесты.

Российские олигархи инвестируют в ключевые отрасли по всей Европе и миру, чтобы получить политическую поддержку. Особенно в небольших странах, как то Венгрия и Сербия

По его мнению, он не просто сражался с русскими демонстрантами, а боролся с врагами государства. Действительно ли считал, что толпы в Москве выполняли приказы Клинтон, неважно. В течение следующего десятилетия он вел борьбу в Германии, Франции, Италии и Испании, где поддерживал экстремистские группы и движения в надежде подорвать европейскую демократию. Российские государственные СМИ поддержали кампанию за "Брекзит", потому что это должно было ослабить западную солидарность. Российские олигархи инвестируют в ключевые отрасли по всей Европе и миру с целью получить политическую поддержку. Особенно в небольших странах, как то Венгрия и Сербия. Российские специалисты по дезинформации вмешались в американские выборы 2016 года.

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Все это - способ объяснить значение Украины для Путина. Киев имеет значение как символ потерянной советской империи. Современная Украина имеет значение потому, что пыталась изо всех сил влиться в мир процветающих западных демократий. Украина за 20 лет провела две демократические, антиолигархические, антикоррупционные революции. Последняя, в 2014 году, стала для Кремля особенно страшной. Эти протестующие были вдохновлены теми же идеалами, которые Путин ненавидит дома и стремится ниспровергнуть за границей. Фото его дворца с золотыми кранами, фонтанами и статуями во дворе похожи на роскошь бежавшего Виктора Януковича.

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Вторжение в Крым наказало украинцев за попытку сбежать от клептократии и показало собственным подданным, что тоже дорого заплатят за демократическую революцию. Вторжение нарушило писаные и неписаные правила и договоры в Европе, показав презрение Путина к западному статус-кво. Вслед за этим "успехом" Путин предпринял гораздо более широкую атаку: серию попыток захватов Одессы, Харькова и других украинских городов с русскоязычным большинством. На этот раз стратегия провалилась потому, что Путин глубоко неправильно понял Украину, полагая, что русскоязычные украинцы разделят его советскую имперскую ностальгию. Только в Луганске и Донецке, куда смог перебросить войска и тяжелую технику через границу, удался захват. Но и там не создал привлекательной "альтернативы" Украины - Донбасс стал зоной хаоса и беззакония.

Долгий путь от Донбасса до Франции и США, где "воюют" россияне -части одной истории: идеологический ответ на травму, которую Путин и его поколение офицеров КГБ пережили в 1989 году

Долгий путь от Донбасса до Франции или Нидерландов, где крайне правые политики сидят в Европарламенте и берут российские деньги, чтобы справиться с "миссиями по установлению всех фактов" о Крыме. До маленьких американских городков, где в 2016 году избиратели жадно кликали на посты в Facebook, написанные в Санкт-Петербурге. Все это части одной истории: идеологический ответ на травму, которую Путин и его поколение офицеров КГБ пережили в 1989 году.

Вместо демократии они продвигают автократию, вместо единства пытаются создать разделение, вместо открытых обществ пропагандируют ксенофобию. Вместо того, чтобы дать людям надежду на лучшее, они пропагандируют нигилизм и цинизм.

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Путин готовится снова вторгнуться в Украину или делает вид, что снова нападет по той же причине. Хочет дестабилизировать Украину, напугать ее. Хочет, чтобы украинская демократия потерпела крах. Чтобы украинская экономика рухнула. Чтобы иностранные инвесторы бежали. Чтобы соседи в Беларуси, Казахстане, и даже в Польше и Венгрии, усомнились, что демократия когда-либо будет жизнеспособной в долгосрочной перспективе в их странах. Хочет так сильно напрячь западные институты, особенно ЕС и НАТО, чтобы они распались. Хочет сохранить диктаторов у власти везде, где возможно, в Сирии, Венесуэле, Иране. Хочет подорвать Америку, уменьшить американское влияние, лишить силы демократическую риторику.

Это большие цели, и они могут быть недостижимы. Но у любимого Путиным СССР тоже были большие недостижимые цели. Ленин, Сталин и их преемники хотели совершить международную революцию, подчинить весь мир советской диктатуре. Они потерпели неудачу, но при попытке нанесли большой ущерб. Путин тоже потерпит неудачу, но тоже может причинить много вреда, пытаясь. И не только в Украине.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что в ответ на наращивание российских войск вокруг Украины, США отправляют несколько тысяч дополнительных военных в страны Восточной Европы, входящие в НАТО. Мнения украинки в Америке, почему украинцы остаются спокойными на фоне новых рисков, исходящих из Москвы. И разведка США узнала о постановочном видео россиян, с которого должно было начаться российское масштабное наступление.





