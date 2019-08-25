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воскресенье, 25 августа 2019 11:47

Противники G7 устроили акцию протеста

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Противники G7 устроили акцию протеста
Акция протеста против саммита G7. ФОТО: DW

Противники саммита G7 устроили акцию протеста и столкновения с полицией.

Участники акции протеста начали бросать камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в городе Байонна неподалеку Биаррица, где проходит саммит, пишет DW.

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Полицейские применили слезоточивый газ и водометы в ответ.

Власти ограничили доступ к Биаррица - на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и рабочие, которые там работают.

Массовые акции протеста прошли и в других городах, но прошли спокойно.

В результате протестов полиция задержала 68 человек.

Главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 во французском Биаррице.

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Дата
25
августа

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