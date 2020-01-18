Против демонстрантов применили огнестрельное оружие

В Иране вблизи моста через реку Тигр между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения. Фото: Al Arabiya

В столице Ирака Багдаде произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые требовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Вблизи моста через реку Тигр в районе Эс-Санак между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения. Чтобы прекратить беспорядки, силовики применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

В результате столкновений один из активистов получил огнестрельное ранение и погиб на месте. Еще один человек скончался в больнице. Пострадали по меньшей мере 25 человек.

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