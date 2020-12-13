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воскресенье, 13 декабря 2020 05:28

Протесты во Франции: полиция задержала более 160 человек

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Протесты во Франции: полиция задержала более 160 человек
Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Фото: twitter.com

Во Франции в ходе протестов против принятия законопроекта о глобальной безопасности 12 декабря задержали более 160 человек. Произошли столкновения с силовиками.

Сначала демонстрация проходила мирно. Но потом группы демонстрантов начали забрасывать полицию бутылками, бросать в них петарды и шумовые гранаты, пишет Euronews. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ.

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По данным министерства внутренних дел Франции, всего в 85 акциях протеста по всей стране 12 декабря приняли участие более 26 000 человек, из них примерно пять тысяч - в Париже. Правоохранители задержали всего 164 человека, из них сто сорок второй французской столицы. К вечеру акции протеста прекратились, люди разошлись по домам.

Масштабные протесты во Франции начались после того, как правительство зарегистрировало законопроект с целью запретить публикацию имен и фотографий полицейских, в том числе в интернете, с целью обеспечения безопасности их от причинения физического или психологического вреда.

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