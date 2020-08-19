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среда, 19 августа 2020 07:45

Протесты в Беларуси: власти Гродно выполнили условия митингующих

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Протесты в Беларуси: власти Гродно выполнили условия митингующих
Власти Гродно пошли навстречу протестующим. Фото: grodnoplustv.by

В белорусском Гродно городской исполнительный комитет выполнил требования протестующих. В частности, в городе отпустили задержанных участников протестов, а также пообещали оказывать техническую поддержку митингов оппозиции.

Об этом говорится в заявлении Гродненского городского исполнительного комитета, опубликованном на сайте "ТРК" Гродно Плюс ", пишет УНИАН.

Власти Гродно разрешила проведение митингов на центральных площадях города. Так, при поступлении сообщений о проведении протестов в городе пообещали обеспечивать медицинский, технический и информационное сопровождение. Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий и других обеспечат возможность выступления в эфире "Гродно Плюс". Руководство управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесло публичные извинения.

По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанные за участие в митингах граждане освобождены, принимают меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, которые приняли участие в забастовке.

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По данным управления здравоохранения Гродненского облисполкома, за время акций с 9 августа за медицинской помощью обратились 163 человека, из них 25 были госпитализированы. Вечером 18 августа в больнице скорой медицинской помощи находились шесть пациентов с травмами различной степени тяжести, еще двое - в Гродненской университетской клинике. Четверо из больницы скорой медицинской помощи будут выписаны 19 августа на амбулаторное лечение. Два человека, госпитализированных 12 августа, останутся под наблюдением врачей.

В Беларуси к забастовкам присоединились работники крупнейшего государственного медиахолдинга Белтелерадиокомпания. А местное государственное телевидение в Гродно даже вывело в эфир 10-тысячную акцию протеста. На протесте были как нынешние работники государственной телекомпании, так и те, кто уволился в знак протеста после выборов президента.

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