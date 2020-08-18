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вторник, 18 августа 2020 08:41

Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ

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Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
В Беларуси к забастовкам присоединились работники крупнейшего государственного медиахолдинга Белтелерадиокомпания. Фото: TUT.BY

В Беларуси к забастовкам присоединились работники крупнейшего государственного медиахолдинга Белтелерадиокомпания.

А местное государственное телевидение в Гродно даже вывело в эфир 10-тысячную акцию протеста. О выходе работников Белтелерадиокомпании на забастовки пишет Интрефакс-Запад.

На протесте были как нынешние работники государственной телекомпании, так и те, кто уволился в знак протеста после выборов президента. У всех общее требование - отставка Александра Лукашенко. Также есть ряд политических и такие, что касаются профессиональной деятельности журналистов - признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

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Из-за цензуры со стороны власти государственные СМИ подавали всю информацию о протестах, негативно освещая их участников, или замалчивали эту тему совсем. Поэтому государственный местный телеканал в Гродно вывел в эфир акцию протеста, которая собрала более 10 тыс. человек. Об этом пишет "Радыё Свабода".

На местную площадь вышли также работники крупных предприятий, среди которых "Гродно Азот", водоканал, ТЭЦ-2, телерадиокомпания "Гродно".

Запись эфира даже выложили на YouTube, и его до сих пор можно пересмотреть. Видео с протеста собрал уже более 130 тыс. вросмотров за 10часов.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты. Они продолжаются уже вторую неделю. В воскресенье, 16 августа, состоялся самый массовый митинг за время независимости Беларуси - на улицы вышли к 200 тысяч человек.

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