Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают

В центре столицы Беларуси на площади Независимости силовики вновь начали разгонять протестующих.
Милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле, сообщает портал tut.by.
По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают.
Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.
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Раньше, руководители Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси, призвав к расширенному диалогу и мирного выходу из кризиса.
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