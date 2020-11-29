Протесты в Беларуси: силовики сооружают баррикады и стягивают спецтехнику

В Минск стягивают спецтехнику и водометы. Фото: телеграмм-канал Onlinerby.

В столицу Беларуси Минск стягивают спецтехнику с водометами. Силовики устанавливают ограждения вокруг стелы, готовятся к новым протестам.

"Утро воскресенья в Минске уже традиционно начинается с спецтехники в городе ... Силовики устанавливают ограждения вокруг стелы", - говорится в сообщении телеграмм-канала Onlinerby.

Отмечается, что также в Минске в колонне с "рубежей" заметили автомобили с флагами.

"Минск. А вот это что-то новенькое. Колонну с "рубежей" и водомета сопровождают гражданские автомобили с красно-зелеными флагами", - сообщает канал.

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Кроме того, появилось видео, на котором в Уручье сторонники Лукашенко приветствовали автозаки, которые ехали в город.

Уже силовики перекрыли несколько станций метро. Начались проблемы с мобильным интернетом.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.