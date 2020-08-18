Протесты в Беларуси: международные компании отказываются от рекламы на государственных каналах

От рекламы на белорусских каналах международные компании начали отказываться еще на прошлой неделе. Фото: pixabay.com

От рекламы на белорусских каналах отказались крупные международные компании - ритейлеры, мобильные операторы.

Например, рекламу с каналов сняли компании Danone и Nestle, пишет Marketing.by.

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"Большинство наших клиентов приостановили рекламу на телевидении, начиная с прошлой недели. Телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней", - пояснил руководитель рекламного агентства Александр Василевич.

Кроме того, часть сотрудников государственных каналов 17 августа вышли на забастовку.

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли президентские выборы. Жители вышли на акции протеста после обнародования предварительных данных, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Также фиксируют массовые забастовки на крупных предприятиях - "Беларуськалии", "Нафтане", Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Белорусском металлургическом заводе.