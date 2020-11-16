Протесты в Беларуси: количество задержанных возросло до 900

Во время воскресного протеста в Беларуси силовики задержали более 900 человек. Сейчас большинство из них находится в районных отделениях милиции.
Об этом сообщается на сайте правозащитной организации "Вясна". Всего задержали 901 человек. Задержания происходили во многих городах страны.
С вечера граждане начали проводить небольшую ходу, выстраиваются в цепи солидарности.
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Во время марша смелых в Минске в воскресенье, 15 ноября, силовики применили светошумовые гранаты против мирных демонстрантов.
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