В Нидерландах протесты против Covid-ограничений переросли в стычки с полицейскими. Пострадали по меньшей мере девять человек.
Инциденты случились вечером в пятницу, 19 ноября, сообщает BNO News.
Протестующие поджигали полицейские автомобили, запускали фейерверки и бросали камни в полицейских. Силовики в ответ открыли упреждающий огонь.
Среди пострадавших есть по меньшей мере семь участников беспорядков, а также несколько правоохранителей. Десятки людей арестованы.
Президент Союза национальных полицейских Ян Струйс назвал беспорядки "серьезным кризисом" с большим количеством насилия. Он рассказал, что некоторые из преступников не участвовали в протестах и пришли исключительно ради стычек.
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"Это настоящее сражение со многими ранеными, а также большим количеством пожаров, фейерверков и вандализма", - заявил Струйс.
Демонстранты собрались на акцию протеста против мер по борьбе с Covid-19, в частности, так называемого "правила 2G", которое требует от желающих посетить определенные общественные места доказательств вакцинации или выздоровления от коронавируса.
В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек.
Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности, сообщает CNN. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.
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