В Нидерландах протестовали против Covid-ограничений. Фото: @lidwienj

В Нидерландах протесты против Covid-ограничений переросли в стычки с полицейскими. Пострадали по меньшей мере девять человек.

Инциденты случились вечером в пятницу, 19 ноября, сообщает BNO News.

Протестующие поджигали полицейские автомобили, запускали фейерверки и бросали камни в полицейских. Силовики в ответ открыли упреждающий огонь.

Среди пострадавших есть по меньшей мере семь участников беспорядков, а также несколько правоохранителей. Десятки людей арестованы.

Президент Союза национальных полицейских Ян Струйс назвал беспорядки "серьезным кризисом" с большим количеством насилия. Он рассказал, что некоторые из преступников не участвовали в протестах и ​​пришли исключительно ради стычек.

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"Это настоящее сражение со многими ранеными, а также большим количеством пожаров, фейерверков и вандализма", - заявил Струйс.

Демонстранты собрались на акцию протеста против мер по борьбе с Covid-19, в частности, так называемого "правила 2G", которое требует от желающих посетить определенные общественные места доказательств вакцинации или выздоровления от коронавируса.

В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности, сообщает CNN. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.