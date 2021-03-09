Протестующие заблокировали здание парламента

В Армении сотни протестующих заблокировали здание парламента.
Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Интерфакс.
"Парламент будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ" - заявил лидер оппозиционного движения Вазген Манукян.
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В свою очередь, полицейские и спецназовцы активных действий не предпринимают.
1 марта группа протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в здание правительства в Ереване. Десятки демонстрантов зашли в здание правительства, потому что считали, что там мог скрываться Пашинян.
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