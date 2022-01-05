Протестующие в Алматы захватили склад с оружием

В Алматы продолжают захватывать административные здания. Фото: t.me/orda_kz

Протестующие в Алматы захватили здание местного Комитета национальной безопасности.

Люди получили доступ к оружию, пишут местные Telegram-каналы.

Информацию источников подтвердило видео с места происшествия.

Комитет национальной безопасности Казахстан – специальный государственный орган, подотчетный президенту. Он занимается предупреждением внешних и внутренних угроз.

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Захватить Военный институт сухопутных войск и департамент полиции в Алматы протестующим не удалось.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.