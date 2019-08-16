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пятница, 16 августа 2019 08:41

Протестующие массово снимают деньги из банкоматов

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Протестующие массово снимают деньги из банкоматов
В Гонконге люди опустошают банкоматы. ФОТО: wallpaper.net

Протестующие в Гонконге опустошают банкоматы и фотографируются с похищенными деньгами.

В гонконгськый версии Reddit - LIHKG - пользователи выкладывают фотографии снятой валюты, а также снимки опустошенных банкоматов. 16 августа протестующие планируют снять как можно больше денег и / или обменять гонконгские доллары на американские, передает INSIDER.

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"Это может сработать, потому что Керри Лам и КНР очень заботятся об экономике", - сказал один из участников валютного протеста.

По состоянию на четверг, 15 августа, было снято более 70000000 гонконгских долларов.

5 августа в Гонконге начался общегородской страйк. Его участники требуют от властей Китая соблюсти положения договора о полуавтономном статусе региона.

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Дата
16
августа

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