Проснулся крупнейший вулкан в Европе: видео

На итальянском острове Сицилия началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.

Он начал выбрасывать в небо большие части лавы и столб пепла. Об этом сообщает ANSA.

В некоторых регионах из-за пепла затруднено автомобильное движение. Камни упали на авто, повредив их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов

Извержение заставило руководство аэропорта Катании на Сицилии закрыть взлетно-посадочную полосу.

"Из-за извержения вулкана и вулканический пепел, взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании пока закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - говорится в сообщении.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.



It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8