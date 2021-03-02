Проснулся крупнейший вулкан в Европе: видео

На итальянском острове Сицилия началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.
Он начал выбрасывать в небо большие части лавы и столб пепла. Об этом сообщает ANSA.
В некоторых регионах из-за пепла затруднено автомобильное движение. Камни упали на авто, повредив их.
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Извержение заставило руководство аэропорта Катании на Сицилии закрыть взлетно-посадочную полосу.
"Из-за извержения вулкана и вулканический пепел, взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании пока закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - говорится в сообщении.
This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021
It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8
На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Он создал землетрясение магнитудой 4,4.
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