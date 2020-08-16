Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания

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Сегодня в поселке Костюковка под Гомелем в Беларуси простились с погибшим после задержания ОМОНом 25-летним Александром Вихором.

"Он был в ужасном стрессе, вспотел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция или кто они такие, конвой или охрана, забрызгала его перечным баллончиком. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спрашивали: "Что с этим делать?". А им отвечали: "Пусть дышит", - рассказал гомельчанин Сергей Шоман. Он видел задержания Вихора и пришел с ним проститься, пишет "Радио Свобода".

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Мама погибшего Свитлана до сих пор не может смириться с потерей и поверить в то, что ее сына больше нет в живых.

"Он не умер, он погиб. Спасибо всем, кто пришел. Он был ярким, добрым, безупречным. Бог не дает больше испытаний, чем может выдержать человек: так что я сильная мать", - сказала женщина.

Светлана добавила, что ее сын не был вовлечен в политику. По ее словам, его просто арестовали и 3 суток не оказывали никакой медицинской помощи.

"Мой ребенок умер, потому что ему никто не помог. Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил. У них есть дети, жены. Люди, помогите, пожалуйста, оправдать моего сына, мое солнышко!" - поделилась мать.

Когда на улицу вынесли гроб с телом погибшего, все, кто пришел с ним проститься, аплодировали стоя.

В Беларуси подтвердили еще одну смерть среди протестующих. Молодого мужчину задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали вывод о его смерти. Там была формулировка "причина устанавливается".