 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 441
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1899
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 522
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1485
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
10
6
3
6
9
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Как проходит митинг в поддержку Лукашенко
Как проходит митинг в поддержку Лукашенко
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
Видео
Все видео
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1620
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 432
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 14:14

Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
10

  Комментировать

Попрощатися з Вихор прийшли сотні гомельчан
Фото: tut.by
Попрощатися з Вихор прийшли сотні гомельчан
Попрощатися з Вихор прийшли сотні гомельчан
Попрощатися з Вихор прийшли сотні гомельчан
Попрощатися з Вихор прийшли сотні гомельчан

Сегодня в поселке Костюковка под Гомелем в Беларуси простились с погибшим после задержания ОМОНом 25-летним Александром Вихором.

"Он был в ужасном стрессе, вспотел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция или кто они такие, конвой или охрана, забрызгала его перечным баллончиком. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спрашивали: "Что с этим делать?". А им отвечали: "Пусть дышит", - рассказал гомельчанин Сергей Шоман. Он видел задержания Вихора и пришел с ним проститься, пишет "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людей заставляют идти на митинг в поддержку Лукашенко

Мама погибшего Свитлана до сих пор не может смириться с потерей и поверить в то, что ее сына больше нет в живых.

"Он не умер, он погиб. Спасибо всем, кто пришел. Он был ярким, добрым, безупречным. Бог не дает больше испытаний, чем может выдержать человек: так что я сильная мать", - сказала женщина.

Светлана добавила, что ее сын не был вовлечен в политику. По ее словам, его просто арестовали и 3 суток не оказывали никакой медицинской помощи.

"Мой ребенок умер, потому что ему никто не помог. Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил. У них есть дети, жены. Люди, помогите, пожалуйста, оправдать моего сына, мое солнышко!" - поделилась мать.

Когда на улицу вынесли гроб с телом погибшего, все, кто пришел с ним проститься, аплодировали стоя.

В Беларуси подтвердили еще одну смерть среди протестующих. Молодого мужчину задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали вывод о его смерти. Там была формулировка "причина устанавливается".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 66944
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 13410
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 9036
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7470
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти Просмотров: 6165
Мир
Как проходит митинг в поддержку Лукашенко
Как проходит митинг в поддержку Лукашенко
6
 Просмотров: 324
Плюс 294 тысячи за сутки: ВОЗ зафиксировала новый рекорд по количеству больных коронавирус
Плюс 294 тысячи за сутки: ВОЗ зафиксировала новый рекорд по количеству больных коронавирус Просмотров: 99
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
 Просмотров: 1350
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа Просмотров: 252
Литовский министр назвал Лукашенко "бывшим президентом"
Литовский министр назвал Лукашенко "бывшим президентом" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1532
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua