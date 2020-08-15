В Беларуси официально подтвердили еще одну смерть протестующего

Мужчина умер 11 августа. Фото: news.tut.by

В Беларуси подтвердили еще одну смерть среди протестующих.

Молодого мужчину задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке, сообщает news.tut.by.

Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали вывод о его смерти. Там была формулировка "причина устанавливается".

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Завтра мужчину будут хоронить.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.